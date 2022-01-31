Citi福虎獻瑞 獨家開運厚禮助您虎虎生威

金墜不包含金項鏈。所有金墜及金虎擺飾均為Citi為2022年新春促銷活動獨家設計。每件琉璃工房「阿猛」水晶虎與「圓滿上登峰」水晶虎擺飾的?色可能會有所不同（贈品圖示，並非實際尺寸）。

虎年將近，意氣風發指日可待。Citi 農曆新春回饋客戶的優惠，今年再次强勢歸來！現向完成規定銀行業務並加入Citi農曆新年計劃的合格存款客戶，提供24K純金金墜和琉璃工坊擺飾等虎年精緻好禮；別出心裁的獨家虎年金飾設計，展現進取向上的美好寓意，送禮自用兩相宜。

虎有著力量與智慧的意涵，被人們稱為“山中之王”，喜愛冒險，敢於嘗試。而2022年是罕見的水虎年，主打薄荷綠和天藍色等水元素，有吉祥如意的象徵。許多生肖都能在水虎年發揮生命的力量，實現人生的突破。

迎接水虎年，養精蓄銳大飽口福，才能登上頂峰。新春佳節，帶有好兆頭的佳餚絕對不能少，更代表對家庭、生活以及未來的祝福。Citi 與大家分享年夜飯桌上常見的菜色以及其象徵意義，希望大家在新的一年裏，都能開運吉利。

旺財富：吃魚

魚與“餘”讀音相同。過年餐桌上記得不要將魚肉吃完，剩下一點代表年年有剩“餘”，象徵財富多到用不完！

旺家人：吃雞

烤雞等全雞料理代表有頭有尾，象徵全家福，有祝福家庭、家運良好的美好寓意。

旺圓滿：吃火鍋

圓形代表圓滿，火鍋取其“團圓”之意，圍爐的時候有個火鍋，圓上加圓的團圓意涵更喜氣，親人團聚吃起來也特別溫暖。

旺事業：吃年糕

年“糕”與“高”同音，用年糕代表步步高升，祝事業、運氣等高升順利，是過年必吃的應景菜餚。

旺健康：吃生菜

生菜又有 “長生菜”之意，代表長命百歲。過年吃生菜，有祈求身體健康的意義。

從20多年前，Citi首度推出農曆新春回饋優惠開始，每年的限量生肖禮品都好評如潮，今年的虎年款式可以說是虎虎生威，將非凡匠藝與傳統生肖文化完美融合。

無論是獨家24K純金金墜，還是琉璃工坊水晶虎擺飾，都活靈活現，展現了虎年勇往直前的美好寓意，極具紀念和收藏意義。參加活動的客戶可以根據合格存款的金額，完成規定銀行業務，獲得Citi精心設計及挑選的各式虎年主題禮品。

Citi 與華人 社區共同成長，造就輝煌歲月；今後將繼續開拓進取，為您的生活提供量身打造的理財方案，創造並共慶美好將來。Citi與您攜手踏入繁榮的新一年。

此優惠活動將於2022年3月31日截止。請趕快行動，不要錯過這難得的機會。請親臨您當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

2022年新春促銷活動

您可以經由參加 2022 新春促銷活動，並完成所需級別的合格銀行業務以獲取贈品。 您可以在 2022 年 9 月 30 日，到您的分行領取贈品。請上網citi.com/LunarNewYear了解更多關於贈品獎勵的詳情。

符合資格的客戶

只要成為新或現有的Citibank消費者或零售企業客戶，至少年滿18周歲，能提供或在Citibank備有有效的W-9或W-8 BEN或W-8 BEN-E表格，並不得受制於備用預扣稅；您便可以在特定市場參與 2022年新春促銷活動， 在NY、CT、MD、VA、DC、CA、NV、NJ、FL或IL所在Citibank分行開戶，並加入本活動，成為客戶（“符合資格的客戶”）。

以下是符合條件的客戶，獲得資格的規定步驟：

第一，在 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期間（“促銷期間”），到分行向銀行職員處辦理注冊加入。 在註冊時，您必須註明選定上方表格所提供的特定級別贈品之一。 加入本促銷活動並不代表已經符合贈禮資格。

第二，如果您在註冊時沒有擁有符合條件的存款賬戶，請開設一個合格存款賬戶。

第三，在 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期間，按上方表格所示級別内最低的“合格存款”，將新存金額(New-to-Citibank Funds)存入一個合格存款賬戶。雖然允許向合格存款賬戶進行多次存款，但定存賬戶(CDs)在開戶時必須一次性將資金存入新開的定存賬戶。

•新存金額(New-to-Citibank Funds)為 1)來自Citibank, N.A.以外的外部賬戶或收款方存入的資金，以及 2)該存款必須通過國内ACH轉賬、直接存款、使用Citibank, N.A.以外的支票或匯款存入。現金存款、Citi全球轉賬、國際 ACH轉賬、國際電匯，及個人對個人的轉賬服務如Apple Pay、PayPal®、Venmo及Zelle®不符合新存金額的資格。

•您的合格存款金額必須是“存款(On Deposit)”資金。 您可以在登錄 Citi.com 或 Citi移動手機應用程序(Citi Mobile® App)後查看您的 “存款(On Deposit)”資金。 您也可以洽詢銀行職員，以了解您的“存款(On Deposit)”資金。

•“合格存款賬戶”包括以下賬戶：

o消費者賬戶，合格存款賬戶包括在任何Citibank套裝中的新開戶或現有的支票賬戶、貨幣市場賬戶或儲蓄賬戶。定存賬戶(Certificates of Deposit, CDs)符合合格存款賬戶的資格，但僅限於在Citibank賬戶套裝(Citibank Account Package)、Citi優先套裝(Citi Priority Package)或貴賓套裝(Citigold Package)中新開戶的定存賬戶。託管賬戶、財產賬戶、企業賬戶和/或信托賬戶均不符合此促銷活動資格，不論其是否符合存款賬戶的資格。但信托賬戶中的安養信托(Living Trust)和保管賬戶(Custodial Accounts)均符合資格。Citibank退休賬戶(IRA、SEP、CESA、貨幣購置養老金計劃和利潤分享計劃 )並不符合本活動資格。賬戶均需經過審核。

o零售企業賬戶，合格存款賬戶包括企業支票、儲蓄或受保貨幣市場賬戶。

第四，當符合某一級別的合格存款金額“存入”合格存款賬戶後，該筆存款需從存入合格存款的當天開始計算，必須保留至少連續60天。

其他促銷活動

合格存款金額在本促銷活動期間，不能用於滿足其他促銷活動的條件。本促銷活動於2022年3月31日結束，且不可轉讓及不能和其他消費者支票、貨幣市場、儲蓄賬戶的優惠或零售企業支票、儲蓄或受保貨幣市場賬戶的優惠共同使用。

本促銷活動可能在您參加前變更或取消。所有賬戶均受適用的條款、費用、計劃、產品和服務的約束，並可能會有所變動。所有賬戶均需經過審核。參與或加入優惠活動並不保證符合活動資格或獲得贈禮資格。年利率(APYs)為浮動利率，並有可能在開戶前或開戶後變動，恕不另行通知。詳情請洽銀行職員。所有消費者賬戶均受消費者賬戶客戶手冊和市場附錄的約束。 零售企業銀行業務客戶受 CitiBusiness客戶手冊的約束。

年利率(APY)

年利率為浮動利率，並有可能在開戶前或開戶後變動，恕不另行通知。

以2021年12月1日為準；支票利息賬戶(Interest Checking)的年利率(APY)為：貴賓套裝(Citigold) (包括私人貴賓套裝 (Citigold Private Client))和Citi優先賬戶(Citi Priority)為0.03%；Citibank賬戶套裝(Citibank Account Package)為0.01%。視存款額的不同，Citi儲蓄賬戶(Citi Savings)的年利率為：貴賓賬戶和Citi優先賬戶為0.04%至0.15%；Citibank賬戶套裝為0.04%至0.13%；基本銀行業務和存取賬戶套裝(Basic Banking and Access Account Package) 為0.04%至0.06%。

Citibank的定存賬戶年利率視您選擇的到期日長短而定。截至2021年12月1日，所有市場的一年期銀行定存年利率為0.10%。該年利率假設利息所得皆存於同一賬戶，直至到期。

以2021年12月1日為準；CitiBusiness支票利息賬戶的年利率為0.05%。CitiBusiness儲蓄賬戶的年利率為0.05%。CitiBusiness保險理財賬戶(IMMA) 的年利率為為0.50%。

重要稅務資訊：

依適用法律的規定，贈品與十二月額外贈品（如果適用），將在獲得年度以利息向國家稅務局(IRS)申報。美國籍人士所得贈品將在獲得年度以1099-INT表格向國家稅務局(IRS)申報。非美國籍人士所得贈品將在獲得年度以1042-S表格向國家稅務局(IRS)申報。稅費和稅務顧問的咨詢由客戶自行負責。為取得贈品資格，美國籍人士必須能提供或具備有效的W-9表格存檔，非美國籍人士必須能提供或具備有效的W-8BEN或W-8BEN-E表格存檔，且賬戶不得受制於備用預扣稅。

相關費用

如欲免除存取賬戶套裝(Access Account Package)每月$10的服務費用，只需進行一次符合資格的直接存款，或在每個賬單週期進行一次符合資格的費用繳納，或在相連的符合資格賬戶中，合併保持平均每月$1,500+的存款。如欲免除基本銀行業務套裝 (Basic Banking Package)每月$12的服務費用，只需在每個賬單週期進行一次符合資格的直接存款，及在每個賬單週期進行一次符合資格的費用繳納，或在相連的符合資格賬戶中，合併保持平均每月$1,500或以上的存款金額。如果Citibank賬戶套裝的每月平均存款額未能保持$10,000或以上的存款金額，將會有每月$25的服務費及對支票賬戶收取$2.50的非Citibank自動取款機的費用。如果Citi優先賬戶套裝(Citi Priority Account Package)的每月平均存款額，未能保持$50,000或以上的存款金額，將會有每月$30的服務費用。貴賓賬戶套裝(Citigold Account Package)中的支票賬戶沒有每月服務費用。如果您符合資格的相連賬戶存款、退休和投資理財賬戶未能保持每月平均$200,000的存款，您的貴賓賬戶套裝將更改為Citi優先套裝(Citi Priority Account Package)，同時在更改後將受限於該套裝的條款和條件。Citi私人客戶關係(Citi Private Client relationship)的待遇為貴賓賬戶套裝的一部份。費用可能減低收益。更多賬戶相關的費用詳情，請上網citi.com/compareaccounts。

零售企業銀行業務中，所有存款餘額等級的CitiBusiness支票賬戶將收取每月$22的服務費。如果合併平均收款餘額未能保持$10,000或以上，將會對CitiBusiness支票利息(CitiBusiness Interest Checking)賬戶徵收每月$30的維持費。如果合併平均收款餘額未能保持$5,000或以上，將會對CitiBusiness Streamlined支票賬戶徵收每月$15的維持費。如果合併平均收款餘額未能保持$10,000或以上，將會對CitiBusiness Flexible支票賬戶徵收每月$30的維持費。如果合併平均收款餘額未能保持$1,000或以上，將會對CitiBusiness受保貨幣市場(CitiBusiness Insured Money Market)賬戶徵收每月$10的維持費。如果合併平均收款餘額未能保持$500或以上，將會對CitiBusiness儲蓄賬戶徵收每月$10的維持費。

每位存款人的不同類別的賬戶均享有高達$250,000的FDIC存款保險。