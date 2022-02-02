銅牛金融資訊網ZoomBull綜合財經新聞及股市行情

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該金融資訊網主要以實時性財經新聞為主，與各大綜合主流媒體連線，提供投資者及讀者一種不同視角和審美觀的略讀體驗。該網提供的實時財經新聞包括：Investing.com、Yahoo Finance、Bloomberg、Benzinga、Fox Business、CNBC、BBC News、Guardian、USA Today、CNN、Barrons、The New York Times、The Washington Post、Associated Press、MarketWatch、Reuters等。

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