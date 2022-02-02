銅牛金融資訊網ZoomBull綜合財經新聞及股市行情

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紐約訊
銅牛金融資訊網www.zoombull.com或ZoomBull的實時財經/金融新聞平臺，以提供個人投資者資訊信息以及服務新聞訪問者為成立宗旨。
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身處互聯網時代，信息多如牛毛、五花八門，令人莫衷一是、無所適從。為了協助投資人更好地掌握投資信息和實時新聞，化繁為簡、指點迷津，銅牛金融資訊網(www.zoombull.com)應運而生。該網站以簡易的投資信息化模式，免費提供投資優化參考和可信賴的信息，並以最客觀的財經資訊，提供投資者簡單明瞭的金融財經資訊平臺，供外界一站式瀏覽參考。

銅牛金融資訊網的信念及宗旨是「從投資者角度，提供深入的財經資訊、實時匯集的新聞信息和股市動態，並提供客觀知識及可信賴的投資信息」。換言之，銅牛金融資訊網多方位提供財經信息及北美地區金融市場行情，覆蓋實時財經新聞、股票代碼查詢及圖表、虛擬加密貨幣、貨幣和匯率等主要的金融市場行情走向。

該金融資訊網主要以實時性財經新聞為主，與各大綜合主流媒體連線，提供投資者及讀者一種不同視角和審美觀的略讀體驗。該網提供的實時財經新聞包括：Investing.com、Yahoo Finance、Bloomberg、Benzinga、Fox Business、CNBC、BBC News、Guardian、USA Today、CNN、Barrons、The New York Times、The Washington Post、Associated Press、MarketWatch、Reuters等。

銅牛金融資訊網的優勢與特點在於：1.實時財經/金融新聞的展示和呈現化、頁面乾淨清晰、圖片凸出，讓讀者及投資者一眼就能抓住重點，洞悉當天重大的財經新聞。2.新聞信息可鏈接及自由轉載多家主流社交網，如Facebook(臉書，亦稱「Meta」)、Twitter(推特)、LinkedIn(領英)、電郵(Email)、Reddit轉載等多項功能。3.實時財經新聞報導內容豐富翔實，完全系統自動化更新，平臺可一站式翻閱眾多全球綜合體主流媒體新聞。4.提供投資者所需的股市資訊及股票圖表(Stock Chart)和交易價位查詢，包括全球主要的貨幣和匯率交易(Foreign Exchange，簡稱Forex)、虛擬加密貨幣交易(Cryptocurrrency，簡稱Crypto)以及近期市場走向等新聞，讓投資者輕鬆獲得所需要的投資信息。未來，銅牛金融資訊網還將提供更多營業項目，供投資者方便查找和瀏覽實時股市行情。

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