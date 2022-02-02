茶寶迎春賀歲「買一送一」消費送紅包 滿額再送知名咖啡豆

茶寶迎新賀歲，精選大珍珠買一送一，另有假日飲品驚豔班助您大展鴻圖。

自疫情 以來，全球海運延誤導致貨源短缺，感謝許多新舊商家一路的支持並耐心等待。隨著NYC港口陸續放貨，茶寶現有十分充足的精選大珍珠，以「買一送一」新春優惠與商家同賀新春；另備有台灣知名品牌HWC黑沃咖啡 豆，滿額($200)贈送。深受矚目的「假日飲品驚艷班」即將開班，歡迎商家諮詢訂貨或為商機做準備。

機會總是留給準備好的人，茶寶將於一二月舉辦的「假日飲品驚豔班」便是為有心者提供的好選擇。課程安排以美國六大假日為主題，強調節日特性而調製的獨家配方，顏色炫目斑斕讓這六大飲品各具風格與個性，是開拓商機的絕佳課程。茶寶珍奶網課安全並不需通勤，珍珠奶茶班採用小班教學，課滿即止，提供互動的上課環境。課程會詳細教授珍奶事業所需的專業資訊，包括所需的工具、如何煮Q軟珍珠、沖泡紅綠茶技巧、巧妙運用珍奶原料泡製各式冷飲等，歡迎各位老闆資詢和報名，建立您的珍奶事業。

茶寶掛杯系列新產品深受各地商家喜愛，被給予了極高的評價，並於各大商家營業額上呈現了亮麗的成績單。搭配口味清新的綠茶醬或香醇的紫薯醬，不僅風味十足，更可以用來掛杯裝飾；在邊吸邊喝的過程中增加層次口感，讓視覺與味覺同時享受，醬品也可應用於做糕餅點心和麵包，亦是一道道出色的點心。

針對喜愛布丁口味的饕客們，推荐您千萬別錯過茶寶特有的布蕾奶茶。茶寶引進的布蕾醬配方捨去了傳統布蕾醬的厚重口感，喝起來清爽滑嫩不油膩。另外，茶寶在飲品選項中增加了杏仁布丁及琥珀珍珠，是幫助商家提高飲品鮮明度的最佳利器，讓每位商家在競爭的環境裡多一份客製化量身訂製的驚喜。

茶寶珍珠奶茶批發公司提供各式奶茶冰沙原料、各式尺寸及材質的外賣杯及所有創業開店一條龍服務。所有的原料及包裝均來自台灣政府認證的大廠，所有包裝袋、吸管皆來自食品級的無毒原料，經過美國FDA及農業部檢查通過。從訂單、安排送貨到產品售後服務，茶寶都提供全方位的細心服務。商家可以通過電話、電郵、微信 等方式進行連絡，電話：718-358-5868，微信：Qbubble5868，網站：Qbubble.com。