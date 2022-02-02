虎年流年風水逐月詳解勝華成風水祝僑胞虎年吉祥萬事盛意

勝華成風水由經驗風水大師Tony Liu主持，專精風水改運，擅長道家玄空及流年八字風水。為傳承中國風水，備有風水八字課程，觀迎有興趣或需服務的僑胞致電預約。

虎年虎月風水變化(陽曆二月四日寅時後至三月五日亥時前)，需注意一些家宅細節。虎年家宅門開東邊者，需小心事非、官非及防竊，好的方面則是才思敏捷、頭腦靈活，宜多做運動、保持良好心態、保持乾淨整潔、不堆雜物，忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。門開南邊或爐灶在南方之屋者，易與師長、領導發生口角，乾卦命之人需格外小心。門開西邊者，易被金屬所傷、易招桃花劫。門開北邊者，桃花旺盛、家人好動、多異性緣。門開東南者，讀書聰明、文筆出眾、名氣大增。門開西南者，身體多病痛、利地產、旺財。門開西北者，屋主或長子女腳易受傷、易有爭執。門開東北者，今年家有喜事、地產旺，但需注意腸胃。東北利財，北方旺桃花，東南利讀書。

乾卦命人：生於1931、40、49、58、67、76、85、94年及2003、12、21年男性及1937、46、55、64、73、82、91年及2000、09、18年之女性，皆為乾卦命，需多避免南方活動。巽卦命人：生於1934、43、52、61、70、79、88、97及2006、15年生之男女，本月腳部易受傷、易爭執，避免金屬，多用木質材料物品。上述所說門向，包括窗戶、室內房門、睡床、上下床方位、交叉路口、尖角沖射、反弓水、爐灶，皆有同樣效果。

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