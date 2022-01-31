鳳陽門道醫經絡推拿暨王浩正骨工作室 推廣零負擔療法

疫情前，鳳陽道醫推拿師王浩(左三)在玻利維亞聖克魯斯城開班授徒，傳揚中華固有醫術，得到當時中領館大使歐劍虹與當地省長(前排左四、五)的樂道稱許。

鳳陽門道醫經絡推拿暨王浩正骨工作室，甫於2022年元月10日在法拉盛 開業，推廣零負擔療法，不針不刀不湯不藥，可望一次見效。診所主持人鳳陽道醫推拿師王浩，專醫久治不癒的各種骨科疑難雜症，持世界日報中醫類該診所商業廣告前往就診，可得特惠。

王浩從事中醫正骨推拿行業30年，通過豐富的臨床經驗，探索出對正骨推拿的獨特見解及調理手段，往往一次收效，一個療程基本治癒。王師傅專醫久治不癒的各種骨科病症，包括頸椎、胸椎、腰椎移位、肩周炎、腰間盤突出、坐骨神經痛以及骨盆前傾矯正等。

當王浩還是廿歲青年時期，就在老家哈爾濱追隨叔公學習推拿、針灸與中醫藥等傳統醫術，至卅歲正式出師為患者推拿正骨。及至2000-2019年的十年，王浩先後到中俄邊境 、南美巴西華人最多的大城聖保羅以及玻利維亞聖克魯斯城從事推拿工作，得到不少聖保羅中領館 人員賞識推介，聲名遠播。此時的王浩，憑藉著既有的成績與盛譽，醫而優則教，在巴國與玻國開班授徒，在僑居地傳揚博大精深的中華醫術，普獲各界好評。

2019年王浩來美，為了精進推拿醫術，師從麻州與康州道家中醫藥研究院創始人吳明傑習醫，潛心學習鳳陽門道醫。該院以道家哲學為基礎，通過身心靈平衡來實現健康目的。由於王浩悟性高、根基好，於學習期滿順利獲頒結業證書，並取得鳳陽道醫推拿師頭銜。

王浩正骨工作室電話：929-533-7078，地址：37-08 Main St, #219, Flushing, NY 11354（法拉盛緬街香港超市對面，今日商場二樓）。