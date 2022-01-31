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症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

Gold House聯合其他API品牌為St. Jude Children's Research Hospital舉辦喜迎虎年活動

紐約訊
喜迎虎年，Gold House邀請僑胞一起購物獻愛心。
喜迎虎年，Gold House邀請僑胞一起購物獻愛心。

Gold House與多家亞裔及太平洋島民的品牌聯合開展其針對St. Jude Children's Research Hospital的第二次農曆新年活動，從而為St. Jude的患者家庭帶來好運，增強醫院對其救死扶傷使命的意識並提供支援：尋找治療方法，挽救兒童生命。(Finding cures, Saving children)2月1日到4月30日期間，購物者可在選購參與活動之品牌的商品時，選擇在結賬流程向St. Jude捐贈。每筆銷售收益中的一部分，都將用於St. Jude對兒童期癌症及其他危及生命之疾病的研究和治療。

兒科癌症是耗資萬億美元的多年難題，需要數以百萬的支援者共同努力來解決。類似這樣的合作關係及公眾同心同力，使得St. Jude挽救兒童生命的目標成為可能。

Gold House Futures主管Mikkoh Chen表示，「Gold House對於再一次與Jude Children's Research Hospital展開合作感到非常自豪，從而在Gold House社區，於支援和推進癌症及其他災難性兒童疾病之關鍵研究和治療方面，指導API創立企業的聯合力量。」

St. Jude於去年推出了價值$115億美元、有史以來最大型的六年戰略計畫，透過履行其將全球投資增加三倍及每年多幫助全球400,000名患癌兒童的承諾，為身患癌症及其他重症疾病的兒童打造更美好的未來。感謝各位慷慨解囊的志願者，使得St. Jude能夠推進與世界衛生組織(World Health Organization)的重要合作，提升全球獲取兒童癌症藥物的情況，令St. Jude的影響力在2027年之前，遍及50個國家/地區的120,000名年輕癌症患者。

活動的品牌包括Covry、Dagne Dover、Duck Duck Books、Fly By Jing、Glow Recipe、Health-Ade、Neuro Gum、Nona Lim、The Qi、Sanzo和Tochi Snacks，產品包括食品、調味品、飲料、書籍、眼鏡用品、美容產品和手袋。部分品牌是Gold House創始人網路的成員，該網路是饒有前途的亞裔及太平洋島民創業者和企業領導的跨產業社區。

St. Jude患者家庭體現了「老虎」般的力量和勇氣。接受St. Jude的治療後恢復健康的兒童，包括曾患有被稱為「顱咽管瘤」(Craniopharyngioma)的侵襲性非癌腦腫瘤的Calvin、曾患有眼部癌症視網膜母細胞瘤的Max以及曾被診斷為患有罕見血液病——范科尼貧血症(Fanconi Anemia)的Maelin-Kate。以St. Jude患者Maelin-Kate名字命名的限量版虎年毛絨玩具，可透過St. Jude禮品店購買，活動詳情請造訪：stjude.org/lunarnewyear。

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