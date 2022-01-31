李宗盛「有歌之年」新春美東開唱驚喜返場 重溫經典

2月5日晚在金神賭場酒店留宿可享九折優惠，折扣碼CNY22，請掃描二維碼直達酒店優惠預訂網頁（折扣僅適用於2月5日）。

李宗盛「有歌之年」美國巡迴演唱會——美東站，將於2月5日深夜1點，在康州金神體育館舉行，為虎年新春增添樂韻之美。門票正熱售中，當晚留宿酒店更有優惠，喜愛他歌聲的朋友們請勿錯失良機。

2月6日中午12點至12點半，金神將於體育館售票處舉行李宗盛進駐星光大道 儀式；下午1點至2點，在Summer Entrance入口處還會送上醒獅賀歲表演，活動將通過金神Facebook專頁直播。

李宗盛的歌讓人深有「年少不知曲中意，再聽已是曲中人」的感覺，總是能勾起每個人埋藏在心裡悲悲喜喜的依稀往事。他的《夢醒時分》、《我是一隻小小鳥》、《在我生命中的每一天》、《愛要怎麽說出口》等都是經典的回憶殺，從卡式錄音帶、MP3到現在的手機 ，像老朋友一樣一直陪伴我們至今。他用音樂旋律為我們講了一個又一個深刻動容的故事。他的歌劃破了時代，把身處不同地域和年歲的我們拉在一起。

2019年，李宗盛在蘇州舉辦首場「有歌之年」巡迴演唱會，穿越近31個月，走過紹興、合肥、鎮江、呼和浩特、青島、鞍山、哈爾濱、宜昌、佛山、深圳、石家莊、鄭州、泉州、昆明、長沙、寧波、新加坡 、康乃迪克、聖荷西、溫哥華、高雄等城市，以李式經典讓全球樂迷折服。相隔699天後，2021年12月，李宗盛四度唱進臺北小巨蛋，重啟「有歌之年」演唱會，反應熱烈，門票一開賣就完售，還曾創下演出前高價買票及要求加場電話不斷的紀錄。

過去他曾在演唱會上說過：「我們一定要有這樣的一個晚上，將那首在你心裡記了好久，唱了好多年的李宗盛的歌，面對面一起唱一遍。」他用寫歌與大家結緣，更熱切期待的是，每年都要見見老朋友的心始終如一。

惦記著美國老朋友們，「有歌之年」演唱會將移師美國驚喜返場。萬千人翹首以盼的美東站選址康州金神體育館，於虎年大年初五深夜開唱，精選李宗盛音樂生涯經典曲目。一首首熟悉的旋律響起，能瞬間帶妳我回到那已經刻入我們漫長歲月中感動和難忘的點點滴滴。

一件白襯衫、一條牛仔褲、帶著一把吉他，新春開啟李宗盛的「有歌之年」。如果回憶會慢慢消失，讓李宗盛帶你重回每一首創作的當下，一窺音樂製作歷程與音符背後不為人知的故事。

李宗盛「有歌之年」美國巡迴演唱會美東站，將在2月5日深夜1點，於康州金神體育館舉行，票價為VIP$268、$218、$168、$98。門票可於各大售票處或訪問www.iemshowplace.com網上購票，查詢詳情請致電：718-888-3113。

金神新春送福，為方便歌迷朋友觀賞演唱會，2月5日晚在金神賭場酒店留宿可享九折優惠，折扣碼CNY22，請掃描二維碼直達酒店優惠預訂網頁（折扣僅適用於2月5日）。