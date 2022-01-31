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「薯餅放哪兒？」麥當勞推出前所未見的粉絲創意菜單選項

紐約訊
麥當勞推出前所未見的粉絲創意菜單選項。
麥當勞推出前所未見的粉絲創意菜單選項。

如此美味的創意絕對應該在菜單上佔有一席之地（起碼在限定時段內），無論是將脆薯餅夾在Egg McMuffin裡，還是把黃金雞塊（Chicken McNuggets）堆在最喜歡的三明治上，多年來麥當勞粉絲發揮無窮創意，用各種方式製作出屬於個人獨一無二的美味。麥當勞決定讓粉絲的創意加倍發光發熱，正式在全國破天荒限時推出四種粉絲創意菜單選項。

從1月31日起，顧客可以光臨當地參與活動的麥當勞餐廳，或通過麥當勞應用程式指名選購量身打造的「創意菜單」（Menu Hacks）選項，就會得到必須的材料，並親自動手（這就是樂趣所在）搭配組合成美味的一餐。

美國麥當勞負責國內市場行銷、品牌內容與接觸的副總裁Jennifer Healan表示：「我們以萬分激動的心情推出創意菜單，以前所未見的方式宣揚粉絲的創意，同時讓招牌必點美食更添光彩。我們迫不及待想看看粉絲在大啖創意菜單之餘還能再接再厲，創造出更新的組合！從街舞達人到聖誕皇后，每個人到了麥當勞都有自己必點的美食，如果您看看社交媒體，每天來麥當勞報到的粉絲也是如此。」

在備受粉絲熱愛、紅遍社交媒體、數不清的創意組合中，到底哪四款幸運選項能夠登上菜單呢？為了鄭重介紹這四款令人垂涎的選項，麥當勞不但直接聯絡創意源頭，並且諮詢了幾位內行人士，請他們分享個人最愛，提供顧客選購的創意組合：

薯餅McMuffin（The Hash Brown McMuffin）

「我已經說了多少年，把薯餅夾在火腿蛋McMuffin裡，那多出來的香脆口感才是美味早餐的秘訣。」——Sarah Sandlin(@sarahmargaretsandlin)

雙脆組合（The Crunchy Double）

「很簡單，可是很好吃。把黃金雞塊放在雙層起司漢堡上，然後滴上香濃的BBQ燒烤醬。現在就點，以後再謝我。」——Greg Simms(@grubwithgreg)

陸海空大餐（The Land, Air & Sea）

「一份麥香雞，堆在大麥克上，再堆在麥香魚上，直到我嘗到這款美味，才知道原來這就是我想要的。親愛的，要不就狠狠吃個飽，要不就乾脆回家算了！」——Julian Broadway(@julianbroadway)

海陸大餐（The Surf + Turf）

「有時候我對麥香魚的香脆垂涎欲滴，有時候我對雙層起司漢堡的濃濃肉汁情不自禁，有時候我兩樣都想吃。現在我再也不必因為到底該選哪樣而發愁了。」——PJ Mattingly(@heavyhands94)

若您希望再從這幾位創意達人身上學些新的招數，千萬別錯過1月31日在全國推出的全新電視廣告。薯餅McMuffin、雙脆組合和海陸空大餐，在全國參與活動的麥當勞餐廳，通過外賣、得來速、麥當勞應用程式或McDelivery送餐服務提供，海陸大餐只能通過麥當勞應用程式選購。

歡迎粉絲通過社交媒體分享自己最中意的創意菜單選項，請使用#McDonaldsHacks標簽並標記@McDonalds。祝您創意滿滿，用餐愉快！

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