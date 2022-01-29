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中美聲樂藝術家聯盟 新年雲上音樂會星光燦爛 《中外歌劇詠歎調精選音樂會》

紐約訊
中美聲樂藝術家聯盟2022新年雲上音樂會——星光燦爛《中外歌劇詠歎調精選音樂會》。
中美聲樂藝術家聯盟2022新年雲上音樂會——星光燦爛《中外歌劇詠歎調精選音樂會》。

由中美聲樂藝術家聯盟出品——星光燦爛《中外歌劇詠歎調精選音樂會》現已上線開播，歡迎大家觀看欣賞。在過去的一年裡，聯盟連續製作了多台線上音樂會，在不同媒體平臺播放，得到了廣大聽眾的喜愛及支援。2022年的《中外歌劇詠歎調精選音樂會》將首次以詠歎調的形式亮相。有些歌友聽眾可能會問：詠歎調是什麼？是否太過專業難以聽懂？借此機會就向聽眾們介紹普及一下什麼是歌劇詠歎調，以及中外歌劇的不同特點。

簡單來說，歌劇中的詠歎調就是主角的獨唱曲。在一部歌劇裡至少有一首或者多首詠歎調，它的作用就是表現出人物的特徵。同時它也是最精彩的唱段，其特徵是富於歌唱性，善於抒發感情而不是敘述情節，因此幾乎所有著名的歌劇作品，主角們的詠歎調都是膾炙人口的佳作。

中國歌劇詠歎調根植於本土，題材以中國的歷史、現實題材為主。而西方歌劇是文藝復興時期音樂藝術發展的結果，最初起源於義大利，它與當時特殊的宗教文化背景密切相關。中國歌劇詠歎調有它的民族性，以中國特有的五聲調式為主，而西方歌劇詠歎調主要採用的是大小調音階，所以帶給觀眾的聽覺感受是完全不同的。

中外歌劇的咬字、唱腔、演唱技巧及音樂創作手法不同，中國歌劇突出的是民族音樂的特點，符合中國人對聲音形象的審美習慣，同時也借鑒了中國戲曲的唱腔；西方歌劇運用美聲唱法技巧，使聲音豐滿、音域寬廣，具有較強的穿透力。

歌劇這種源於西方的藝術形式，在本土化的過程中對中國元素也有借鑒。中國的戲曲在國外大多被翻譯為「Chinese opera」，可見我們的傳統戲曲藝術與西方歌劇藝術有著共通之處。比如中國歌劇《江姐》就吸收了大量的川劇與京劇的元素，西洋歌劇《圖蘭朵》也借鑒了中國經典民歌《茉莉花》的旋律。

期待觀眾朋友能夠一起觀賞《中外歌劇詠歎調精選音樂會》，在虎年新春期間享受一場音樂盛宴，感受中外歌劇詠歎調的魅力與風采。歡迎大家點選連結https://youtu.be/UV6vX3fNaxA觀賞。

歌劇 戲曲 義大利

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