康乃爾大學NYC社區服務部 免費營養與健康課程 華語教學

本期課程特為華人製作中文PowerPoint(彩色簡報投影片），並以華語教學。

新春好消息，康乃爾大學NYC社區服務部，將於新春期間免費提供營養與健康課程，教學方式採用視訊Zoom小班教學，鼓勵學員參與討論、相互交流。上完全部課程，康乃爾大學CUCE將頒發結業證書。

康乃爾大學NYC社區服務部華人 代表Vicky老師表示，本期課程特為華人製作中文PowerPoint(彩色簡報投影片），每堂課一小時，講解最新營養健康知識，包括均衡飲食、日常運動、簡易食譜 、認識食物成分標示、食品衛生、省錢消費方法等。

本期課程時間安排如下：

星期二，下午六時至七時。

日期：2/8、2/15、3/1、3/8、3/15、3/22、3/29、4/5

星期三，上午十時至十一時。

日期：2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30、4/6

星期四，下午七時至八時。

日期：2/3、2/10、2/17、3/3、3/10、3/17、3/24、3/31

本季課程完全免費，純粹是在新冠疫情 期間為服務紐約市民而設，歡迎介紹社區居民、朋友、同學等，一起來學習增進健康的營養課程。

報名時請告知下列資料，以方便聯繫：

1. 中英文姓名（為製作結業證書）

2. 電話號碼

3. 電子郵箱

4. 選擇方便的上課時段

聯絡電郵：[email protected]；聯絡電話：718-657-9520；電話、電郵均可華語留言Vicky老師。