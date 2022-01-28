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太子牌新品薑汁椰奶幸福暖胃好過冬

紐約訊
紫玉椰薑拿鐵，運用太子牌薑汁椰奶加一點巧思，豪華的飲品店王牌飲料就完成了。
紫玉椰薑拿鐵，運用太子牌薑汁椰奶加一點巧思，豪華的飲品店王牌飲料就完成了。

冬天氣溫急速下降，血管因氣溫下降而收縮，減弱血液循環能力，氣虛血弱、怕冷體質的朋友們特別不好受，手腳冰冷，有時候更是冷得無法入睡。太子牌提醒大家要穿好保暖舒適衣物、均衡飲食、維持固定運動，由內而外抵抗寒流。太子牌知道朋友們在冬天對薑和暖胃有需求，特別開發了新品太子牌三合一薑汁椰奶。取料自越南地道的天然椰子，醇厚的椰奶讓口感更滑順、沖泡超容易，正是暖身的最佳選擇。

驅寒先暖胃，薑一直以來都是冬天的暖胃好物。新品太子牌三合一薑汁椰奶，只要熱水一沖，濃濃的椰香撲鼻而來，整個空間立刻充滿幸福感。除了入口的椰奶香氣外，純正生薑的辛辣帶來入喉後的第二波味覺衝擊，讓人瞬間就產生熱感，既有椰奶的溫和，又有生薑的暖胃效果，寒冬裡捧一杯，從手裡暖到心裡。冬天不只暖胃，還要暖心。

相信很多美食愛好者在先前的居家防疫期間也已練好廚藝技能，變成了創意料理達人，為生活添加了不少樂趣和色彩。太子牌薑汁椰奶除了直接沖泡熱水飲用，還有很多有趣的做法，例如：紫玉椰薑拿鐵，先將紫芋頭切塊蒸熟後壓成芋泥，再將芋泥與太子牌薑汁椰奶充分混和均勻後小火再煮過，味道更濃郁，倒入杯中，用適量的鮮奶油或牛奶打發後淋上奶泡，依據口味加糖或煉乳，豪華的手搖茶店王牌飲料立即上桌。喜歡越南甜品的朋友們也別錯過，可以試試用太子牌薑汁椰奶做出符合自己口味、獨一無二的ChèBàBa。

除了薑汁椰奶，太子牌還有多款薑系列產品。以生薑和純正蜂蜜製成的速溶蜂蜜薑王晶，辛辣味和香甜滋潤的蜂蜜帶出芬芳濃郁的香軟口感，還有檸檬薑王晶和黑糖薑王晶等；喜歡薑糖的朋友們也可以試試看太子牌薑糖，採用甲級老薑和麥芽糖製成，原味、檸檬、芒果等多種口味，辣中帶甜、攜帶方便，不論在辦公室或車上使用都非常合適。

太子牌薑汁椰奶、薑王晶和薑糖現於各大華人超市及零售點有售，欲知詳情或零售點資訊，歡迎致電美國太子行：800-732-2328查詢。讀者也可上網popus.com購買，訂購滿50元美國境內免運費。

太子牌薑汁椰奶，椰香濃、醇厚滑順、即沖即飲，冬天暖胃暖心必備。
太子牌薑汁椰奶，椰香濃、醇厚滑順、即沖即飲，冬天暖胃暖心必備。

越南 華人超市 防疫

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