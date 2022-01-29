新春福虎送吉祥 中國信託銀行新春優惠 利息最高達0.80%

中國信託銀行（CTBC Bank）歡慶農曆新年，即日起推出15個月定存0.65%年利率 及24個月定存0.80%年利率；透過網路銀行開設網路儲蓄 帳戶，12個月定存最高可享0.60%年利率的多重新春優惠利率，幫助您達成新年儲蓄目標。

中國信託銀行目前全美15家分行遍及加州 、紐約州及新澤西州。該行在加州爾灣市的第二家分行（Irvine Jeffrey Branch）已經於2021年底投入營運，位於爾灣大華超市核桃分店所在的Orange Tree Square Shopping Center。開業以來，杰佛里分行已經接待許多新老客戶為其辦理儲蓄、理財及貸款服務，獲得客戶及社區的支持。杰佛里分行地址為：5408-D Walnut Ave., Irvine, CA 92604。

2022年中國信託銀行將持續深耕社區，開設更多實體分行，為客戶提供更完整的銀行網絡及專業的金融服務。鑽石吧（Diamond Bar）分行位於Diamond Hills Plaza Shopping Center，計劃今年第一季度開始營業。位於天普市（Temple City）、托倫斯（Torrance）及哈仙達岡（Hacienda Heights）等地區的新分行正在緊鑼密鼓的籌備階段，將於今年下半年投入營運。

隨著網路銀行快速發展，中國信託銀行已擴展網路銀行服務和多項功能，客戶在各地都可以輕鬆理財和儲蓄管理。客戶網路開戶3分鐘可完成，並享有優惠利率。此外，中國信託銀行加入AllPoint免手續費自動提款機網路服務，凡持有中國信託銀行金融卡的客戶，將可在全球超過五萬五千台免收手續費自動提款機內提領現金。瞭解更多詳情，請上網：www.ctbcbankusa.com，或致電中國信託銀行：888-423-8555。