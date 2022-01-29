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王丹等人在紐約籌建「六四紀念館」

紐約訊
王丹等人擬在今年年中於美國首都華盛頓舉辦六四特展，作為籌建紀念館的先聲，圖為特展展廳。
王丹等人擬在今年年中於美國首都華盛頓舉辦六四特展，作為籌建紀念館的先聲，圖為特展展廳。

八九民運領袖王丹等人日前發表倡議書，擬在紐約籌建六四紀念館，呼籲各界人士慷慨解囊，支持海外第一家六四紀念館的建立。

題為「永不忘記，永不放棄」的倡議書指出，「一九八九年六月四日，是中國歷史上沉重、黑暗而悲壯的一天。以青年學生為先鋒的中國民眾，只是行使一個公民的政治權利，只是想讓這個國家變得更好一些，就在首都的大街上，被中共當局派出的正規軍，以小型常規戰爭的規模血腥鎮壓。中國，曾經有機會向民主社會轉型，而那一天，子彈和鮮血阻斷了希望，民主離我們越來越遠。」

 

倡議書說：「我們認為，不管你如何看待和評價那段歷史，每一個國民，至少都應當有權利瞭解那段歷史。既然中共當局用強行關閉香港『六四紀念館』的方式，試圖讓血寫的歷史在時間流逝中被淡忘，我們的使命，就是在海外重建『六四紀念館』，讓我們能夠堅守歷史記憶，不要忘記那些為追求民主付出生命代價的人。」

 

王丹等人目前的計畫，是分三階段推進六四紀念館的建立：首先，今年年中在美國首都華盛頓舉辦一個六四特展，作為籌建紀念館的先聲；其次，希望募集50萬美元資金，一旦資金到位，就在紐約以租用的方式，擇地正式開辦紀念館；最後，希望最終能夠募集到150-200萬美元的資金，一旦資金到位，將在紐約購買場地，讓紀念館能夠永久存在。

 

倡議書懇切呼籲各界人士慷慨解囊，支持海外第一家六四紀念館的建立。有意願捐款的朋友，可以通過以下方式捐獻：

1. 可以匯款到以下帳戶：June 4th Massacre Memorial Association; Account No.: 6868776994; Routing No.: 021000089; Bank address: 100 Citibank Dr. / San Antonio, TX 78245　　

2. 可以通過Paypal捐款，帳戶是：https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=GWHA9N4VQ35QN

3. 可以寄支票到以下地址：Dan Wang / 6900 Wisconsin Ave. / #30563 / Bethesda, MD 20824

 

六四紀念館籌備委員會成員暨倡議人名單如下（按姓氏筆畫排列）：于大海、于金山（顧問）、王丹（召集人）、王天成、王安娜、王軍濤、王進忠、王超華、白夏（顧問）、李林、李恆青、李進進、李蘭菊、呂京花、沈彤、宋書元、余厚強、吾爾開希、吳建民、林培瑞（顧問）、周建、周鋒鎖、金岩、金和輝、易改、胡平、孫立勇、高健、高光俊、陳立群、陳光誠（顧問）、陳破空、陳闖創、唐元隽、康正果、張伯笠、張菁、傅希秋、黃慈萍、程真、楊子立、楊錦霞、趙昕、趙常青、魏京生（顧問）、魏泉寶、鄭存柱、鄭旭光、鄭義、廖亦武、刘念春、熊焱、寧先華、關堯、蘇雨桐、蘇晓康、嚴家祺、Joe Meng。

六四 中共 支票

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