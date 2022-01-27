現代汽車榮獲三項最佳汽車首選大獎

現代汽車榮獲三項The Car Connection2022年最佳汽車首選大獎。

現代汽車 的IONIQ 5、Sonata Hybrid以及Elantra N，分別在掀背車、油電混合車以及跑車類別中，贏得了The Car Connection的2022年最佳汽車首選大獎。The Car Connection根據造型、性能、舒適性、質量、安全性、功能以及燃油經濟性、電氣化程度，對入選車款進行十分制的評分。獲獎車款是依照購車者最在乎的元素，針對全新或是完全重新設計的車款，做出為期一年的專家評估和測試而定。

北美現代汽車產品計劃策略副總裁Olabisi Boyole表示：「我們很榮幸現代IONIQ 5、Sonata Hybrid以及Elantra N，在各自的類別中分別贏得了2022年The Car Connection的最佳汽車首選大獎。贏得這些備受矚目的大獎進一步加深了我們致力於為不同消費者提供領先業界車款的承諾。」

現代汽車的IONIQ 5是一款全新的電動跨界休旅 車，具有未來風格的造型、可選配的全輪驅動功能以及超過三百哩的行駛距離。激動人心的全新Elantra N是一款高效緊湊型轎車，代表了現代汽車N品牌的性能高峰；Sonata Hybrid則繼承了Sonata轎車的卓越品質，增加了優秀的行駛距離和燃油經濟性。

www.thecarconnection.com是一個讓消費者能輕鬆在線上查看與購買汽車的網站。The Car Connection隸屬於網路品牌汽車集團，該集團擁有眾多汽車相關網站，像是能夠買汽車的CarsDirect.com以及超過一百三十個汽車愛好者網站。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車 陣容。在2021年，北美現代汽車的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產的。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多相關信息。