新世界超市 各類農曆新年年貨熱賣中

新世界超市的年貨區，已擺出「金元寶」、「財神爺」與「金鼠聚福」等糖果禮盒。

新世界超市J Mart位於法拉盛 緬街黃金地帶，超市內每日消毒，占地萬呎、超大空間、天天特價，每日新鮮貨品，讓您在寬廣的空間裡安心購物。

現提供禮卡優惠，凡購買$100禮卡送$5，購買$200送$10，購買$500送$25，如此類推。農曆新年期間，購物滿$20送精美紅包袋，購物滿$30免費停車2小時，購物滿 $200免費停車一整天。

超市貨品應有盡有，商品的多元化也是該超市的特色之一。從新鮮肉類、海鮮水產、四時蔬果，到南北雜貨、糖果糕餅、冷凍食品、中日韓台歐美熱銷零食等，貨品齊全、琳瑯滿目。

臨近農曆新年，走進新世界超市的年貨區，已擺出「金元寶」、「財神爺」與「金鼠聚福」等糖果禮盒，門口貨架擺設各式禮盒與點心，各類年糕、利事糖、果脯、零食禮包、瓜子、蛋捲、開心果、杏仁餅、鳳梨酥、柿餅、棗子、巧克力、酥餅、芝麻糖、麻花捲等年貨熱銷品應有盡有。店內每日都推出不同貨品以特價酬賓，接受糧食券 ，一站式輕鬆選購所需要的商品。

新世界商城及超市法拉盛地址：羅斯福大道136-20號，電話：718-661-0099。

由於緬街私家車限行，請留意私家車通往新世界停車場指南，多條道路及線路，讓您輕鬆行車至新世界停車場，繼續安心購物。

路線一：Sanford Ave右轉Kissena Blvd直達新世界。

路線二：Sanford Ave右轉至Main St直達新世界。

路線三：495-LIE高速College Point Blvd右轉41 Road，左轉Main St直達新世界。

路線四：Prince St直行至40 Road盡頭進入新世界。

路線五：喜來登正門39Ave右轉Main St直達新世界。