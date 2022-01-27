「敦城」推出「年夜飯」套餐可堂食可外賣

「敦城」擅長大菜，是喜慶宴客首選之地。

年夜飯還沒有著落？請來訂法拉盛 著名粵菜食府「敦城海鮮酒家」的年夜飯套餐！堂食可以考慮訂敦城的大小貴賓廳，亦可通過外賣和來店中取的方式訂購，在家中過年。

今年敦城推出的「年夜飯」共三種款式，可供十人享用。第一款「金玉滿堂套餐」，菜式有：鴻圖大拼盤、海皇卷伴核桃 蝦球、翡翠螺片花姿、海皇魚肚羹、福祿蠔豉海參原只鮑魚、脆皮炸子雞、薑蔥焗龍蝦、清蒸游水海鮮、金雙蛋炒飯、北菇伊府麵、合時鮮果、精美甜品；10人用，$698。

第二款「迎春接福套餐」：鴻圖大拼盤、海皇卷伴核桃蝦球、翡翠桂花蚌帶子、竹笙瑤柱羹、發財海參原只鮑魚好市、脆皮炸子雞、薑蔥炒龍蝦、清蒸游水海鮮、金雙蛋炒飯、北菇伊府麵、合時鮮果、精美甜品；10人用，$828。

第三款「大展鴻圖套餐」：鴻圖大拼盤、翡翠大蝦球、海皇卷百花球、竹笙海皇羹、發財海參原只鮑魚好市、脆皮炸子雞、薑蔥炒龍蝦、清蒸游水海鮮、金雙蛋炒飯、北菇伊府麵、合時鮮果、精美甜品；10人用，$928。

敦城海鮮酒家同時供應傳統廣府賀年糕點：臘味蘿蔔糕、椰汁賀年糕、鴻運發糕和笑口常開等。傳統賀年糕點套餐：臘味蘿蔔糕、椰汁賀年糕、桂林馬蹄糕、臘味芋頭糕，四款$18.88。另一套餐：芝麻煎堆球、笑口常開、鴻運發糕、鴻運核桃酥、花生椰絲酥角，$15.88。

新年期間，「敦城」還是有盤菜供應，亦是年夜飯的好選擇。第一款盆菜是「四季平安盆菜」，有海參、火鴨、豬手、蓮藕、蘿蔔、蠔豉、蔥油雞、魚蛋、浮皮、大白菜、角肚、有頭蝦、冬菇、枝竹、西蘭花等，五人份$218、十人份$268。

第二款是「合家歡樂盆菜」，有原只鮑魚、海參、豬手、蓮藕、蘿蔔 、蠔豉、乾瑤柱、魚蛋、浮皮、大白菜、角肚、有頭蝦、冬菇、枝竹和西蘭花等食材，五人份$258、十人份$368。

敦城海鮮酒家外賣營業時間：每週七天，上午十至晚上九時半。地址：133-30 39TH AVE., FLUSHING, NY 11354，提前預訂熱線：1-718-359-8600/8603，www.asianjewelsny.com，有免費大型停車場。