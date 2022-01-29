後疫情時代應重新審視舊保單 或可辦理1035人壽保險升級計劃

National Life Group（國家人壽保險）可辦理1035人壽保險升級計劃。

隨著新冠病毒的持續肆虐及反復，每日報告的確診病例數屢創新高，讓原本祥和的世界成了一場沒有硝煙的戰爭，全球人士也感受到了高度傳染性的變異對社會和人們的日常生活帶來的巨大挑戰。面對疫情，醫護人員持續奮戰一線，冒著生命危險濟世救人；各大科研機構夜以繼日研發藥劑，而美國各大保險 公司也表現積極。他們主動篩查、快速理賠、不斷創新，有些保險公司充分發揚了美國服務至上、保障到位的精神，將當下流行的新冠肺炎納入保障體系，無需體檢、直接承保，推出了一系列適合消費者需求且具有競爭力的服務方案。同時，這也給很多原本擁有美國人壽保險的客人有了產品更新或升級換代的機會，讓保障功能不夠全面，或者自身需求與保障條款不對等的一些情況得到完善。

那麼，究竟哪些保單需要升級？該如何有效地做保單升級？這麼做又有什麼好處呢？現在就來瞭解一下欲投保者可以從中得到啓發。

現階段哪些保單需要升級？專業人士趙慧聲保險專員分析道：

其實，就像人們的車子更新迭代、手機不斷推陳出新一樣，投保者手中的「舊保單」也需要規律性地定期檢閱，保證「與時俱進」。但並不是每個人都需要做保單的升級，一般來說如果投保人的人壽保單有以下的情形，那麼就可以考慮做轉換升級：

1.投保者購買的人壽保單保障功能不夠全面，考慮轉換為具有生前福利 的保單。比如之前購買的保單並不具有重大疾病、慢性疾病、末期疾病及絕症等的賠付，或者手中持有的保單不提供類似長期護理的保障，也沒有包含現有新冠病毒造成後遺症在內的理賠等條款，但是投保者希望擁有 「活著就可以用」 的人壽保險。

2.投保者的保單已經有一定的年限，但是都無法將保費 付清，也不知道要付到什麼時候，那麼這個時候可以考慮將原有產品升級為可以付得清的保證型人壽保險產品，保險業把這種升級稱為「保單急救」。

3.如果投保者原本的保單不具備現金值累計的功能，可以考慮將其「以舊換新」，轉換為更具靈活性且「保底封頂」的產品，為將來提供更佳的退休或理財計劃。

4.隨著個人實際需求以及財務狀況的改變，如購買了更多的房產、有了新的家庭成員、需要增加更多的保額以及更多的福利等。

5.受保人已經從可以積累現金價值的保單中借錢，但是如果長時間不進行相應的管理，那麼隨著貸款利息像滾雪球一樣越來越高，受保人的借款額也越來越多，那麼保單可能會有一定的風險，這個時候受保人可以考慮對保單進行升級。

6.由於美國保險的升級換代，如今的保單功能更多，可以用相同或者更少的保費換來更高的保額和更多的福利，這種情況下保單也可以考慮做轉換升級。

如何對現有保單做有效升級呢？

IRS國稅局稅法的1035條款，為保單消費者提供了一種免稅（是指免除個人所得稅）功能，把舊保單的現金價值轉入新的保單中，為保單做轉換和升級。

在做轉換的時候需要注意，只有在維持人壽保險持有人（即Policy Owner）不變的情況下，才能使用1035轉換條款，不論是個人持有保單還是信託持有保單。

另外，只有以下三種保單或合約的轉換方式，才是被IRS認可的免稅操作：

1.舊的人壽保險保單通過1035轉化，更換為新的人壽保險保單；

2.舊的年金合同通過1035轉化，更換為新的年金合同；

3.舊的人壽保險保單通過1035轉化，更換為新的年金合同；

*消費者不能將年金合同通過1035轉化，更換為新的人壽保險合約。

*根據全美保險監督管理協會規定，在做1035轉換的過程中必須考慮到客戶的最佳利益，保險公司在審批時也會看轉換是否適合客人，如果發現損害客人利益，保險公司是不會審批轉換的。

隨著消費者的需求越來越多樣化，美國人壽保險行業的險種產品也升級換代，保單升級換代涉及到很多專業性以及稅務方面的問題，一定要請專業的壽險經紀人幫助，做仔細和全面的評估。對於還沒有人壽保險的朋友，也可根據自己的實際情況及時購買保障全面的人壽保險，為自己和家人保駕護航。

壽險專員趙慧聲熱線：646-897-4038，郵箱：[email protected]。