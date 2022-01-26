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紐約花卉中心桃花批發價供應增開週日營業時間7am-12pm

紐約訊
過年在家裏插桃花，所謂的「桃花運」其實是泛化了的「好運氣」，也有朝氣蓬勃的意義。
過年在家裏插桃花，所謂的「桃花運」其實是泛化了的「好運氣」，也有朝氣蓬勃的意義。

春節擺放桃花，所謂「一樹桃花滿庭春」，一株靚桃花插在廳堂裏，滿樹星紅，持上節日彩燈、披上綠綢杏帶，確是增添了不少春色，所以不但居家喜愛，各大賓館酒樓，屆時必以一株大桃花裝點門庭。桃花成了廣的春節「聖誕樹」，紐約花卉中心因應春節，準備了大量桃花供應，歡迎各商家、餐廳、教會團體或個人前往採購，不限數量，一律批發價；同時指導商家花卉副業，大發年節財！

古代有桃木避邪、桃枝向南最思親之說，也是他們思念遠方親人的一個寄託。桃花除寓意「花開富貴」外，「紅桃」又與「鴻圖」諧音，還有「大展鴻圖」的寓意。桃花是美好生活的象徵，也是長壽的象徵。商家寓意花開富貴、宏圖大展；家庭祝願吉祥如意；青年人祈望行桃花運；春節又恰逢桃花的花期，因而是傳統家庭春節插花的首選。

除了大量桃花供應，該店還提供高品質的劍蘭、銀柳等象徵吉祥的花卉，低價供應，與僑胞一起迎接新春佳節——虎年到來。

該店負責人Johnny表示，開辦花店不應單純強調花店規模的擴大，而應重視花卉產品結構的調整，在提高花卉品質和優質服務上下功夫，不斷探索適合自身經營特點的適度規模，努力提高經濟效益。紐約花卉批發中心地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY 11358(近北方大道和Utopia parkway)，電話：718-886-1190，營業時間：週一至六6am-2pm、周日:7am-12pm。

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