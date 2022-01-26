我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山機場遭警擊斃 男子身分曝光 無確定住所

等換心拒接種 波士頓患者第1順位被除名 家屬喊不公

金曉春提供評估測驗與心理治療

紐約訊

位於法拉盛圖書館旁的心理專科金曉春博士，擁有紐約州心理醫生執照，提供各種心理評估、測驗和治療。

評估的案例包括：1.律師和法律援助機構委託的刑事和民事訴訟當事人心理評估。2.創傷後遺症評估。3.家庭暴力受害人心理評估。4.爭取孩子撫養權的父母雙方心理評估，以及移民法庭要求的移民申請人及家屬心理評估。此外，金曉春博士也是紐約市教育局認可的雙語評估專家，為新移民學生提供智力和學習能力測試。在心理治療方面，金博士專治憂鬱、緊張、身心創傷後遺症、婚姻失調、適應不良、青少年情緒/行為/交友/認知問題、與父母衝突、兒童多動/恐懼/自卑/自閉及其它心理精神問題。

金曉春博士表示，各種災難、迫害、傷害或失敗都可能留下心理創傷，表現形式各樣，包括害怕、迴避、做噩夢、憂鬱、失眠、失去動力、失去自信、自責等，有些人甚至有自殺舉動或念頭。金博士評估和治療過的華人新移民，很多是把問題壓在心裡，拖延很久，最後在家庭醫生反覆推薦、學校強力建議、法官律師等命令或指定之下才不得不來接受評估和治療。

金曉春博士呼籲新移民應該主動尋求心理幫助，因為很多問題是可以解決的，就如他曾在法庭的要求下提供了一位華人新移民心理評估報告，並上法庭為病人作證。法官看了報告後，當庭就為當事人解決了困擾他十多年的問題。此外，金博士最近接觸了不少中國大陸來美讀書的留學生，不少人其實只要得到心理上的及時幫助，就能適應美國學校與生活。

預約電話：718-757-5345。週二布碌崙看診，地址：454 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209。其餘時間在法拉盛辦公室，地址：41大道136-31號5樓5B室。

移民 法拉盛 華人

上一則

州議會負責選區重畫 25團體支持聯合地圖

延伸閱讀

法拉盛將收容單身遊民？社委會憂心

法拉盛將收容單身遊民？社委會憂心
市議會自主撥款開放申請 非營利組織別錯過

市議會自主撥款開放申請 非營利組織別錯過
美東河南同鄉會慶新春 感謝3華裔議員

美東河南同鄉會慶新春 感謝3華裔議員
美東社團法拉盛拜年 共迎北京冬奧

美東社團法拉盛拜年 共迎北京冬奧
華商會 獲房地產公司2萬元捐款

華商會 獲房地產公司2萬元捐款

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
商界領袖稱很多員工不敢外出上班，擔憂「對犯罪手軟」政策毀了城市治安。（美聯社）

紐約商界領袖批白艾榮：毀了城市治安

2022-01-23 11:14
22歲的里維拉剛加入市警一年有餘，來自移民家庭，盼改善警民關係。(市警提供)

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

2022-01-22 14:37
眾多民選官員出席活動，後面大屏上映出高慧民的肖像畫。(記者張晨/攝影)

時報廣場燭光守夜 悼落軌華女高慧民

2022-01-19 09:11

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時