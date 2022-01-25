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病毒肆虐 亟需「新冠免疫力」中科靈芝孢子粉公益申領

紐約訊
醫用級中科靈芝孢子粉免費贈予紐約市民，獲權威醫護推薦。
醫用級中科靈芝孢子粉免費贈予紐約市民，獲權威醫護推薦。

Omicron肆虐全美，疫苗無力；想要降低新冠的威脅，具有「新冠免疫力」才是關鍵。臺灣中央研究院P3實驗室的研究表明，經過連續3天的靈芝口服治療後，發現新冠病毒感染者肺部的病毒量大約只有未服用靈芝對照組的一半；同時在細胞實驗時，採用將靈芝多醣加入Vero細胞與病毒一起培養，從結果發現靈芝多醣具有「傑出的抗病毒效力且不會對細胞產生毒性」。紐約中科重啟中科靈芝孢子粉免費領取活動，年紀超過55周歲的紐約居民都可以免費申請，領取價值152美金的中科靈芝孢子粉膠囊（本活動僅可參加一次）。

在目前還沒有新冠病毒有效根治藥物的情況下，為了保證體內維持一定的抗體濃度，人們可能每隔一段時間就需要接受新冠疫苗的接種。與此同時，因為每個人免疫系統的能力和對疫苗產生的反應不同，有些人可能不得不面對每次疫苗接種帶來的副作用。靈芝可能是幫助對抗疫苗副作用的秘密武器！研究發現，靈芝多糖可調節免疫系統，並提升免疫細胞對抗病毒與製造抗體的能力，而靈芝三萜亦具有調節免疫和抗發炎的功效。長期食用靈芝可以平衡人體免疫系統、增強保護力，從而獲得安全有效的「新冠免疫力」。

根據清邁大學和泰國皇家學會科學院的學者，於2020年在《Molecules》論文顯示，靈芝的多醣類、三萜類、免疫調節蛋白，全都被列為有潛力發展為抗冠狀病毒藥物的真菌活性成分，尤其是靈芝的各種三萜類化合物，在過去被科學期刊公開發表具有抑制病毒蛋白酶的活性；這些研究結果皆代表了「靈芝可能具有預防新冠病毒感染的潛力」。

即日起，紐約中科繼續為廣大僑胞送健康：凡是年齡超過55周歲的紐約居民，都可以報名申請領取價值152美金的中科破壁赤靈芝孢子粉兩瓶。中科破壁赤靈芝孢子粉是美國斯隆凱薩琳醫院專用的靈芝營養品，長期服用可以有效的提高機體免疫、增強抗病毒能力。在數十家的醫院臨床試驗中表明，中科靈芝具有很高的滋補價值，其中的靈芝多糖、靈芝三萜成分都遠超同類產品；無論是體虛人群、特殊疾病人群還是亞健康人群，都可以有效增強免疫力、強健體質，獲得「新冠免疫力」。

中科專注天然草本研究38載，為您帶來科學精粹的健康佳品；地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave, STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛好運來香港超市後門對面）；中科靈芝孢子粉免費領取申請熱線：718-886-8834（國/粵/英）。

醫用級中科靈芝孢子粉免費贈予紐約市民，獲權威醫護推薦。
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