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天景豪苑GRAND THREE最後頂級單位釋出

紐約訊
紐約市最暢銷樓盤The Grand。
紐約市最暢銷樓盤The Grand。

位於法拉盛紐約市最暢銷樓宇天景豪苑THE GRAND，近日公開釋出第三幢GRAND THREE最後的少部分頂級豪宅單位系列，大多是高層單位、高檔設計，是入市投資的良機。

天景豪苑開發商Onex地產的總裁兼執行長Michael Dana，在媒體見面會中隆重宣佈了這一消息。Michael Dana表示，天景豪苑The Grand是2017-2018紐約全市的銷售冠軍，曾創下開幕當天就有100多套簽約的紀錄。在建造之初，他們研究了法拉盛的地產市場，認為這是一個極具活力的社區，而且是曼哈頓以外，紐約市唯一的24x7繁華社區。THE GRAND樓下極為成功的Skyview購物商場、多個專科醫務中心、樓上260,000平方英呎的空中花園，一起打造了一個「工作-生活-玩樂」一體的舒適環境，適合不同年齡層的現代人。THE GRAND是他引以為傲的標桿項目。

天景豪苑THE GRAND銷售總監Natasha表示，天景豪苑已售出95%，目前已有二千多居民入住，對法拉盛的經濟繁榮有巨大的貢獻。現推出最後的45-50套精華頂級單位，這些單位包括極少量的一居室和部分二居室到四居室等多種房型，多數是高層單位，擁有一覽無遺的無敵美景，室內裝潢及設計均採用高檔升級版。Natasha說：「紐約市終於出現走勢強勁的房地產市場，我們相信買家對於這些位於法拉盛最令人夢寐以求的開發項目中，所出現最好樓層及最好佈局的高端精緻單位將會深感興奮。」

天景豪苑THE GRAND自2017年首度推出以來，一直是買家和投資者所青睞的熱門選擇。不但在剛推出之際就成為全紐約市最暢銷項目，更賦予法拉盛地產對於奢華高端生活品質的嶄新定義。面對疫情時代，買家在購屋時經常會將住宅附設的便利設施列入考慮重點，以讓工作與生活能夠充分平衡。天景豪苑THE GRAND在休閒設施的規劃設計上別出心裁，樹立更高的新標準。其戶外設施包括廣達260,000平方英呎的空中花園、戶外游泳池、籃球場、兩個標準規格網球場、住戶專用跑道、瓦斯燒烤區、遛狗場、兒童遊戲區及迷你高爾夫；室內設施除了兒童活動室外，還有GRAND CLUB住客會所內的健身中心、先進水療中心、瑜伽室、撲克牌桌、乒乓球桌、住戶休閒室、按摩室以及多功用空間等。

住戶可經由專用電梯直達樓下的天景購物中心，各類國際品牌名店、餐廳及大型中西超市都盡在其中，帶來無與倫比的便利及理想的生活方式。　

歡迎大家前往參觀天景豪苑GRAND THREE的嶄新頂級豪宅樣板間，賞屋時間為週一至週五上午10點至傍晚6點，週六及週日上午11點至傍晚5點，請致電718-886-8899預約安排時間。更多相關詳情可瀏覽官網thegrandsvp.com中的繁體或簡體中文介紹。Skyview Grand介紹視頻：https://youtu.be/65IntgguqQQ。

紐約市最暢銷樓盤The Grand。
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法拉盛 紐約市 投資

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