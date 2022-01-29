李奕文小兒青少年專科診所 接受五歲以上接種新冠疫苗

李奕文小兒青少年專科診所接受五歲以上接種新冠疫苗。

寶康兒科——李奕文小兒青少年專診所，可為五歲以上兒童及青少年提供新冠疫苗 接種，敬請華人 家長盡早查詢預約。

李奕文醫生擁有多年兒科門診以及住院臨床醫學護理的豐富經驗，專注於綜合性小兒/青少年專科、少兒/青少年預防保健醫療以及臨床醫學。李醫生親切耐心地關懷每個前來門診看病、注射疫苗及例行健康檢查的孩子，並可在緊急情況中，在門診以及住院情況下，提供更完善的護理。

李醫生不單是美國兒科醫學會的會員之一，還是美國兒童醫學會所認證的兒科醫生。從醫數十年，李醫生熟練掌握與治療各種兒童常見疾病及各種疑難雜症，多年來竭力為無數華人社區兒童服務。李奕文醫生目前為Northwell醫院亞裔外展服務醫療主任，之前為瑪摩利醫院亞洲外展服務協會醫療主任與兒科住院部主任。其多年來的成功與努力獲得了醫學界以及無數父母的肯定，曾獲評為美國最佳兒科醫生之一，榮獲Castle Connolly獎，被紐約時報雜誌評為紐約三州地區最佳兒科醫生之一。

FDA及CDC日前正式通過為五歲以上兒童及青少年提供新冠疫苗劑量及接種注射，醫學專家認為疫苗對兒童的益處大於風險。根據疾病預防控制中心的數據，在臨床試驗中，該疫苗被發現在5至11歲兒童中預防新冠病毒有效率接近91%。根據疾病預防控制中心的說法，在臨床試驗中顯示出來的副作用是輕微的，與成人和其他兒童疫苗的副作用相似，最常見的副作用是手臂疼痛。

新配方可以在普通冰箱中儲存更長的時間達10周，而目前的是31天，這使得供應商更容易管理這些疫苗。有別於輝瑞成人疫苗，五歲以上兒童新冠疫苗採小瓶運送給供應商，兒童將被給予兩劑，間隔21天。

小兒青少年專科李奕文醫生寶康兒科診所(Chinatown Global Pediatrics P.C.)分別設於曼哈頓中央街139號314室，電話：(212)274-1811；布碌崙 55街846號2樓，電話：(718)871-1926；布碌崙18大道7224號，電話：(718)837-6188。