易經風水大師黃妤 手把手教會擺設流年風水宅

易經風水大師黃妤手把手教會擺設流年風水宅。

新年將至，又到調整室內風水擺設的時候了。易經風水大師黃妤老師手把手幫華裔 朋友調整居家風水擺設，迎大吉年。

首先要畫一張自己家的平面圖，接著在平面圖上畫個井字，把八個方位都搞清楚，然後就可以看怎麼佈局。

2022年一白貪狼星飛到正北方，正北方是今年的風水桃花位。貪狼生氣之星代表人緣、感情、桃花，同時旺偏財，可以擺放一個開過光的麒麟來催旺事業。如果家大門開在北方，那今年人緣會特別好。如果房間在北方，那就是睡在2022年的人緣位上，今年人緣肯定很好。

如果廚房爐灶位在北方，這裏煮些好吃的東西，多吃人緣位的吉氣，自然人緣也都會好。如果家的門主灶都不在人緣位也沒關係，可以擺一個電磁爐在這裏，沒事在這裡煮個泡麵或者下水餃吃，都可以提升人緣運。但如果是廁所，就要換成放一盆開花的盆栽。桃花位在家的廚房或浴室廁所是不好的，浴室的五行水旺，必定會讓桃花遇水成為爛桃花，所以保持乾淨是最重要的。

2022年財位飛到東北方，假如家的大門開在東北方，那麼不論做生意或是打工，即使遇到經濟很差的時候，也會比別人好一點。如果想要財運再好一點，可以在門的兩側掛上五帝錢，多一層錦上添花的效果。不過今年的太歲老虎走到了東北方，如果想要催財的話先要鎮住太歲的煞，可以在家裡的東北方擺放一對開了光的麒麟來化煞，再掛上兩套五帝錢來催旺財運，否則只掛上五帝錢效果不會太大，且容易財來財去。

南方這個方位是2022的九紫星喜慶風水位，也是一個吉方。南方非常旺偏財，所以有投資 基金、股票、期貨或工作為收佣金方面的職業就特別有利。如果家裡的房間主臥房在南方，也代表今年的財運、事業都會很順利，尤其是投資方面。如果廚房在南方、爐灶在南方，雖然沒有大門開在南方的好，但對偏財運也有些幫助。喜慶之星代表著各種喜事，旺姻緣、感情。如果正南方佈置得好，家裡喜事臨門，結婚、人緣、訂親、添丁這類的喜事增多。所以要保持整潔、乾淨、氣場流通、光線充足，才會利於喜事臨門。特別是想家裡添個小寶寶，可以放一盆已經開花結果、果實累累的盆栽就更好。

2022年在曆法上來說是壬寅年。天干是壬水，地支是十二生肖中的老虎，所以這是一頭水老虎，老虎在某種解釋代表生病血光。今年玄空飛星的廉貞星飛入了中宮，凡是家中中間的位子，都屬於生病區。一般來說家𥚃的中央位置通常是走廊，所以最好在走廊的位子擺放一些風水化煞物，例如真正開過光的六帝古錢或是銅葫蘆。注意五黃位不宜動土，不可以擺放紅色或黃色物品，尤其脾胃功能差的人要注意保養身體。

另外，今年的病符星二黑飛到了西南方。如果大門開在西南方的話，一定要借用化煞物來化掉病符，因為在玄空飛星上二黑五黃都屬土。在西南方掛六帝錢、擺銅葫蘆，都可以發揮有力功效。當然要隨時注意自己和家人身體健康的變化，儘早做個全面的體檢。記得西南方位千萬不要堆放雜物、垃圾，不然媽媽的健康就會有問題。

三碧祿存星飛到了正東方位，這個位子是2022年的風水是非小人位。祿存星主是非、官災、競爭、矛盾、爭鬥、吵架，所以今年家裡的正東方不宜動土、裝修，不能放綠色、藍色的裝飾品或擺放植物。如果大門、臥室、辦公室在這個方位，請在這個地方鋪張紅地毯壓制小人、趨吉避凶，避免口舌官災和是非。

四綠文曲星飛到了東南方，東南方是2022年的風水文昌位。文曲也稱為文昌星，它可以旺文運、官位、事業。最簡單的方法是在東南方擺4枝開運富貴竹、開過光的文昌塔、掛四隻毛筆的毛筆架或放綠色地毯也是不錯，對於家中有求學中的小孩是非常有利的。可以把孩子的書桌或是臥床擺在東南方，一定能夠提升讀書學習效率。

六白武曲星飛到西北方偏財位。武曲星主橫財、貴人，由於現在是八運期間，六白星並不是風水當旺的吉位。假如偏財位堆滿了雜物，亂七八糟不收拾，今年運氣就容易有下滑的趨勢，尤其是從事科技行業、房地產 行業的朋友，這個趨勢更明顯。如果辦公室、客廳沙發位、主臥床在西北方的，應該調換一下方位。在這樣的風水環境影響下，不論是工作還是生活都容易出現一些無心的失誤，引出小麻煩，所以要處處小心。還有不要在西北方擺放鏡子、衣帽架、金屬製品，想要催旺偏財位的風水，可以在西北方位放一個黃水晶理氣，讓財氣亨通順遂，也可以放一對開過光的麒麟，同時也借西北來引動金氣旺財運。

七赤破軍星2022年飛到了正西方，正西方今年是風水破財位。七赤破軍星主破財、漏財、掉東西、遭竊、損失、口舌、酒色、緋聞等，最簡單的化解方法是放一杯水在西方，就可以化破軍。

風水的最高境界就是整潔、通風、乾淨、明亮，不管是吉位還是凶位，都要打掃乾淨，整潔明亮的環境裡自然就會順利。黃妤老師祝福各位民眾在虎年裡福虎臨門、虎虎生風、如虎添翼、龍騰虎躍！