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迎虎年 世報賀年典藏廣告庇佑福運連年

紐約訊
第2虎
第2虎

世界日報一起與讀者恭賀新年，從1月25日起至2月6日止，世界日報推出紐約畫家金佩良繪製的虎年畫作之「系列賀年廣告」，分全版、半版、四分之一版共三種尺寸，以嶄新的創作技法配上艷麗的農曆新年喜慶色彩，極具典藏價值，歡迎民眾購買世界日報報紙蒐集虎年賀年廣告，庇佑虎年福運連年。

金佩良今年創作了五幅虎年彩虎，每幅彩虎都是用18套色組合而成，並運用中國書法四體：正、草、隸、篆的篆刻手法，在畫中勾勒出「虎」字和「福」字等吉祥字，使得虎字與虎形還有圖案互相交錯，成為不同的立體組合色塊，值得收藏。

第一虎作為全版廣告設計，是五幅畫中唯一的直構圖，也是金佩良費時最久的一幅創作，前後總共花費四個多月的時間。該作品使用了全身回頭虎作造型，使用了20多朵不同大小形狀的梅花作素材，以交叉、重疊相互輝映，塑造出一幅氣勢宏大的回首花（華）虎，並運用了篆書中的虎字貫穿其中直至畫外。

第二虎作為半版廣告設計，是一幅回首虎。在其眼睛上方以金色畫上了半邊的王字，並以狂草書法虎字貫穿其全畫面，造成其威猛的動感。

第三虎作為四分之一廣告設計，是一幅幻虎圖。借用了中國布香袋的可愛造型，加上金色王字在其兩眼之間，以簡約大色塊組成。

第四虎、第五虎已作為2022年曆手冊及桌曆的封面設計，搭配虎字創作，傳達新年福虎到來的象徵。世界日報邀請民眾看世界日報填資料並寄回郵資支票，世界日報將寄送年曆手冊及桌曆給讀者們。

世界日報迎新年，特別將這三幅虎年畫作作為全版廣告、半版廣告及四分之一賀年報紙廣告的設計。歡迎民眾隨時觀看世界日報，不僅可作為海報貼在家裡作布置，還可以上世界電子報下載該全版廣告，作手機桌面使用。

第4虎
第4虎
第3虎
第3虎
第1虎
第1虎
第5虎
第5虎

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