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紐約上州萬福山陵園龍真朝秀 每周七天免費看地

紐約訊

財丁兩旺、風水福地的萬福山陵園位於紐約上州，環境清雅安寧、林貌優美、背靠山陵、面向小溪流水、視野開闊、綠地繁茂。陵園提供每周七天免費看地，欲瞭解園內墓地詳情或前往參觀，可與該園華人專業團隊預約。

萬福山陵園地理位置、自然環境均佳，經營信譽優良。該陵園聘請專業墓園風水大師勘與設計，選擇適合華人鄉親的地緣，規劃出一處全新開發的中式壽地「萬福山陵園」。

華人的傳統是「入土為安」，即使無法落葉歸根，也可在異鄉有一處長眠福地以保佑子孫。有人認為自己身體好，不會這麼快離開，但卻突發狀況，給家人帶來沉重的經濟和心理負擔。如果長輩事先購置心儀福地，不僅可以依照自己的心意及預算安排後事，又可以避免子女及晚輩的擔憂。

萬福山陵園龍真朝秀、財丁兩旺、房位齊全，是一處極佳風水福地；陵園屬永久墓地，永久免費管理；全陵園有專人管理維護，保持良好環境，既可讓先人安息，又是福蔭後代之靈地。除了一般素地、家屬墓園，新近還開闢了最新現代化花園式墓區(草坪墓地)；區內園林流瀑、全區綠草如茵、格局工整、景觀開闊明朗、安和祥寧，有別於傳統的立碑園區，讓不同世代的華人有不同的選擇。

陵園提供每周七天免費看地，欲瞭解園內墓地詳情或前往參觀，可與該園華人專業團隊預約。請電洽國、粵、福州話專線：347-463-5496(余先生)、267-528-5998(張先生)，地址：華埠98 Mott Street（房間號318）, Manhattan, NY 10013。

華人 紐約上州 華埠

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