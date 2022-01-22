法拉盛順安堂參與世界日報贈書活動 【買一送一】感恩回饋同時進行中

虎年【年曆手冊】和【桌曆】採用畫家金佩良的畫作為封面，是賀年好禮。

受到各界喜愛的世界日報旗鑑產品【年曆手冊】及【桌曆】贈送活動已經開始，法拉盛 僑胞可以剪下報紙上（工商新聞版塊）的兌換券，前往順安堂中藥號即可得到2022【年曆手冊】/【桌曆】。

為了迎接中國新年以及配合贈書活動，在台灣擁有80年老字號的法拉盛順安堂【買一送一】感恩回饋同時進行中。凡是花旗參、粉光參、粉光參粉、花旗參粉、花旗參茶包、高麗參茶包，全部買一送一。

林老闆表示，百草之王的花旗蔘在中國被視為最珍貴的補品及確保身心健康之靈丹妙藥已有數千年的歷史，而北美花旗蔘之發現則於十八世紀，地區始由加拿大的蒙特婁到美國的新英格蘭 地區，再到威斯康辛州，種類由全野山蔘變為移山蔘，然後是近年大量出產的種植參。美國威州人參原產于深山幽谷，就是市面上的正野山參（粉光參）；因為需求增加，全賴天然野山參自供不應求，才開始人工栽培。據傳人工栽培已有百年的歷史，但確實的記錄卻自最近幾十年，才有現今栽培方法。花旗參最適合栽培于朝向東北方向的坡地，易於排水、不肥不瘦的砂質土壤，並且必須在塔棚遮陽下培育四至六年後才可視情形採取之。據美國農業部資料顯示，威州每年產五百萬磅花旗參，為全美國總產量之百分之八十五，也是一般公認最好花旗參的產地。花旗參品質的優劣，主要取決於年齡及產地，而顏色及紋路等均無絕對關係；大致而言，年齡愈老愈好，野山參優於種植參。參齡可由蔘蘆上的目(生長疤)算出，目數加二就是該參年齡，不論種植參還是野山參算法均同。一般而言，種植的參皮較平滑、質地較硬而重、味較辛苦、彎曲之縱紋較多，偶爾亦有橫紋但較稀疏。野山參常較顯著且細密、質稍鬆脆且輕、味道亦較苦甘，所含之有效成份亦較多且濃。

該店由林老闆夫婦親自主理，本身為中醫師的林老闆，三十年來對藥材把關嚴格，受到僑胞的信賴。所有花旗參出自其經自營的威斯康新州 的花旗參農場，農場佔地數百畝，位於產地中心。林老闆有三十年中醫藥和各類人參的豐富經驗，故可選擇品質最佳、價錢最低之花旗參供給顧客。此外還專門經營中國、日本、臺灣、美國及其他各地健康食品、中西藥材以及台灣順天堂濃縮科學中藥。順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355 (法拉盛羅斯福路135-24號)，喜來登酒店對面。電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。