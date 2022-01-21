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虎年「迎新春燈謎會」網上開跑！頂級Staub鑄鐵鍋大方送

紐約訊
虎年「迎新春燈謎會」網上開跑！頂級Staub鑄鐵鍋大方送。
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由思念食品及世界日報活動組聯合主辦的2022「第31屆迎新春燈謎會」已於世界新聞網(worldjournal.com)開跑，網上將釋出四種難度版本的線上問卷，共40道題供讀者猜射，活動時間至2月18日結束。今年為「迎新春燈謎會」連續舉辦的第31個年頭，除了形式維持網路猜燈謎，思念食品贊助的獎品亦更為豐富。參與活動的讀者將有機會獲得全球名廚極為愛戴的法國Staub頂級鑄鐵鍋及各項好禮，歡迎全美的僑胞共同參與這項年度網上盛會。

賞花燈、射燈謎是一項有趣的中國傳統，元宵節亦是新春重要的節慶之一。世界日報活動組及思念食品聯合舉辦網路猜燈謎活動已邁入第31年的新紀元，往年皆有眾多僑胞參加，反應熱烈，已成為華人社區慶祝春節活動的高潮。象徵東方生肖的「虎年」即將來臨，為體現「虎歲承歡幸福春」的吉祥意象，主辦單位特別精心規劃40道燈謎題目，於即日起至2月18日在世界新聞網上線，供僑胞參射作答。

今年的網上燈謎題目將以單字、成語、日常用品及地名為主，並依照難易度分成四種版本，除了可讓年紀尚幼的孩童或正在學習中文的學生參與活動獲取樂趣以外，亦能讓喜好猜燈謎及相關經驗豐富者能夠挑戰難題共襄盛舉。第31屆「迎新春燈謎會」已於世界新聞網(worldjournal.com)上線，活動從即日起持續至2月18日。

參與網路問卷並答題正確者皆可參加抽獎，頭獎為思念食品贊助的法國Staub頂級鑄鐵鍋1名(市價$350)，二獎為華人生活館(HuarenStore.com)提供的利仁多用途涮烤一體鍋1名(市價$120)，另外還有同樣由思念食品贊助的10名$20 Visa現金禮卡作為幸運獎。得獎名單將在2月23之後於世界新聞網活動頻道公佈；活動詳情請掃描文中二維碼，或參閱本報廣告及世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)，或電：718-746-8889分機6309。

掃描圖中二維碼參與 2022「第31屆迎新春燈謎會」。
掃描圖中二維碼參與 2022「第31屆迎新春燈謎會」。

世界新聞網 華人 世界日報

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