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優越健保(愛心村)VillageCareMAXMedicare綜合健保優越管理計劃

紐約訊

優越健保(愛心村)VillageCareMAX位於緬街的法拉盛社區中心，為確保所有訪客和員工的健康和安全，嚴格按照CDC和州衛生部的防疫準則，切實採取必要的預防措施。歡迎社區內的長者們前往諮詢優越健保(愛心村)的Medicare綜合健保優越管理計劃。

優越健保(愛心村)繼續嚴格執行預防措施，包括每日監測員工和訪客的體溫、詢問接觸史和近期內的旅遊行蹤、是否有從19個高危險州返回的問卷等。若發現員工有任何可疑，會立即將員工適當地送回家中居家隔離，並通知各部門遵守所有連絡人跟蹤協議。若到訪顧客顯示有發燒等任何病毒跡象或症狀，將被勸導回家隔離，並立即和家庭醫生聯繫。

優越健保(愛心村)社區中心嚴格規定執行員工及訪客均須佩帶口罩，辦公室內所有接待工作檯全部安裝了透明壓克力防疫隔離板，以阻隔飛沫病菌傳播，並確保適當的社交活動距離。此外，每天均有專業清潔公司對中心辦公室環境及設施進行深層清潔消毒。辦公室內還為員工和到訪者配備了洗手液、口罩和防護手套。

優越健保(愛心村)是一家以社區為基礎的非盈利健康保險機構，40多年來一直為社區提供高品質的專業服務，為患有慢性疾病、具有紅藍/白卡的耆老及殘疾人士提供優質專職的愛心服務，為傷殘、體弱人士以及耆老解決健康煩惱。

優越健保(愛心村)目前主要推廣的計劃是Medicare Total Advantage Plan綜合優惠計劃。凡是18歲以上、擁有Medicare以及Medicaid、居住在皇后區/布魯克林/曼哈頓和布朗士的人士、符合療養院護理級別的，歡迎隨時到愛心村法拉盛辦公室諮詢瞭解。計劃的相關服務包括：每月高達$185的優厚非處方藥OTC卡、$40的食品雜貨福利、醫生的免費上門治療、無限制的交通接送、高達50次的針灸和40次的理療、眼鏡和牙齒的服務等，加入計劃者可以回國3個月計劃不中斷。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址：41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，辦公室在疫情期間每周開放5天，週一至週五上午9時至下午5時，歡迎社區內有需要的民眾親臨諮詢，或致電預約：1-718-517-2600(有中文專員接聽)。

健保 法拉盛 口罩

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