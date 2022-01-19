接觸新冠病源何時自測才準確？仁德醫生線上解答留學生疑問

仁德醫生線上解答留學生疑問。

仁德醫生（Rendr）聯合紐約財富（NYWPG）和聯合健保（UHC），共同於日前舉辦線上講座「疫情 下的自我保護」，為即將來美的中國留學生 及家長講解美國新冠疫情現狀，及在美求醫的注意事項。

過去一個月里，傳染性極強的新冠變種奧密克戎（Omicron）引發確診高峰，令不少留學生及家長擔憂。仁德醫生集團家庭科醫生洪佳表示，奧密克戎引發的病症以上呼吸道病症為主，如喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕、鼻塞、發燒等。已接種新冠疫苗 的患者病症普遍較輕，僅有一名患者從未接種新冠疫苗，出現了呼吸困難的情況。

洪佳醫生建議，如民眾在家使用新冠自測儀器，結果為陽性，應直接進行隔離。如自測結果為陰性，但已出現新冠症狀，可酌情接受核酸（PCR）檢測，同時也要自我隔離。如果民眾在接觸感染源後立即進行測試，結果可能並不準確；最好是在接觸後五天左右檢測，結果相對準確。

仁德醫生集團內科醫生鄭漢彬介紹說，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）建議，接種了中國新冠疫苗的民眾可在六個月後接種輝瑞疫苗。但近期數據顯示，兩針中國疫苗加一劑輝瑞加強針，對奧密克戎的防護效力不足，因此部分美國高校僅認可美國批准的新冠疫苗，要求國際學生重新接種疫苗。學生應留意學校的疫苗規定，及時進行接種。

鄭漢彬醫生指出，口服新冠特效藥已在美國授權使用，患者在出現症狀的五天之內可申請使用特效藥。鑒於數量有限，特效藥目前只限於有免疫缺陷、基礎疾病以及55歲以上病人使用。

「疫情下的自我保護」線上講座還介紹了美國醫療系統及在美求醫的注意事項等內容。