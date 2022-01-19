我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人合租共用地址 申請免費檢測盒失敗 民代關切

歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

接觸新冠病源何時自測才準確？仁德醫生線上解答留學生疑問

紐約訊
仁德醫生線上解答留學生疑問。
仁德醫生線上解答留學生疑問。

仁德醫生（Rendr）聯合紐約財富（NYWPG）和聯合健保（UHC），共同於日前舉辦線上講座「疫情下的自我保護」，為即將來美的中國留學生及家長講解美國新冠疫情現狀，及在美求醫的注意事項。

過去一個月里，傳染性極強的新冠變種奧密克戎（Omicron）引發確診高峰，令不少留學生及家長擔憂。仁德醫生集團家庭科醫生洪佳表示，奧密克戎引發的病症以上呼吸道病症為主，如喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕、鼻塞、發燒等。已接種新冠疫苗的患者病症普遍較輕，僅有一名患者從未接種新冠疫苗，出現了呼吸困難的情況。

洪佳醫生建議，如民眾在家使用新冠自測儀器，結果為陽性，應直接進行隔離。如自測結果為陰性，但已出現新冠症狀，可酌情接受核酸（PCR）檢測，同時也要自我隔離。如果民眾在接觸感染源後立即進行測試，結果可能並不準確；最好是在接觸後五天左右檢測，結果相對準確。

仁德醫生集團內科醫生鄭漢彬介紹說，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）建議，接種了中國新冠疫苗的民眾可在六個月後接種輝瑞疫苗。但近期數據顯示，兩針中國疫苗加一劑輝瑞加強針，對奧密克戎的防護效力不足，因此部分美國高校僅認可美國批准的新冠疫苗，要求國際學生重新接種疫苗。學生應留意學校的疫苗規定，及時進行接種。

鄭漢彬醫生指出，口服新冠特效藥已在美國授權使用，患者在出現症狀的五天之內可申請使用特效藥。鑒於數量有限，特效藥目前只限於有免疫缺陷、基礎疾病以及55歲以上病人使用。

「疫情下的自我保護」線上講座還介紹了美國醫療系統及在美求醫的注意事項等內容。

疫苗 疫情 中國留學生

上一則

減輕新冠後遺症 疫苗也有效

延伸閱讀

蔚來擴大美國總部辦公室 準備開始在美銷售電動車

蔚來擴大美國總部辦公室 準備開始在美銷售電動車
美國飛機商疑遭中資轉移技術 當局展開國安調查

美國飛機商疑遭中資轉移技術 當局展開國安調查
不受疫情、外交影響 中國對美國龍蝦需求大增

不受疫情、外交影響 中國對美國龍蝦需求大增
另類療法？印度翁1年狂打11劑新冠疫苗 「病痛全消」

另類療法？印度翁1年狂打11劑新冠疫苗 「病痛全消」
鼓勵員工打加強針 灣區公司發50元、100元獎勵

鼓勵員工打加強針 灣區公司發50元、100元獎勵

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
牢飯太好吃 吳亦凡暴肥驚現雙下巴？

牢飯太好吃 吳亦凡暴肥驚現雙下巴？
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名