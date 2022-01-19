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第十六屆迎春接彩花市年宵會

紐約訊
第十六屆迎春接彩花市年宵會，歡迎民眾攜同家人朋友一起參加。
第十六屆迎春接彩花市年宵會，歡迎民眾攜同家人朋友一起參加。

第十六屆「迎春接彩2022花市年宵會」，於1月22日(星期六)和1月23日(星期日)上午十點至下午四點，在法拉盛喜來登大酒店二樓華麗登場。中國、泰國、越南、緬甸、馬來西亞等眾亞裔將齊集一堂，為社區發放正能量、除舊迎新。活動主辦單位以保障大衆的安全為本活動的首要，將加強防疫措施。

年宵花市活動四大主題：

一.年花年貨大展銷

頂級靚桃花、盆栽植物、各式年花；賀年伴手禮、泰國珠寶、緬甸玉石、水晶銀器、虎年飾物；特價靚鮑魚、參茸海味、金牌臘味、醬料大全。

二.年宵會美食

只要逛一圈迎春接彩美食街，您就能體驗到不同亞洲各大國家新春美食的風味，其中包括：中國新春迷你盆菜；福州八寶甜飯、特色魚丸、芋頭糕；泰國皇宮小球甜點、糯米糕、菠蘿蜜；馬來西亞豬肉乾漢堡、雪梨撈生、紫菜餅、炸蟹條、蜜蜂窩、雙魚年糕；緬甸冷拌涼麵、四色甜品、咖哩鸡飯；響譽紐約的潮州波記——越南小食；御膳湯品——黃金炸蝦球、蟲草花螺片燉雞湯、豬腳醋、馬蹄糕……

三.正能量亞裔舞台

中國、馬來西亞、泰國傳統民族舞蹈；童聲賀歲；財神發紅包；珠寶講座；有奬問答遊戲；旗袍美人迎新春；泰國傳統服飾秀；迎春接彩大抽獎，特奬：云頂世界酒店住宿、淘大醤料、泰國手飾、各式食品用品。

四.同心為社區祈福

泰國佛廟寺指導佈置泰國四面佛壇城於活動現場，供善信獻花許願，為社區祈福。迎春接彩活動全體同仁率先祝願社區經濟繁榮、民眾出入平安，盼疫情早日退散。

法拉盛喜來登酒店地址：135-20 39th Ave., Flushing, NY 11354，歡迎民眾攜同家人朋友一起參加，查詢電話：917-903-2831。

泰國 緬甸 美食

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