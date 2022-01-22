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第三屆「春之聲」中國新年音樂會 1/30重返紐約林肯表演藝術中心

紐約訊
第三屆「春之聲」中國新年音樂會1/30重返紐約林肯表演藝術中心。
第三屆「春之聲」中國新年音樂會1/30重返紐約林肯表演藝術中心。

巴德美中音樂研習院第三屆「春之聲」(The Sound of Spring)中國新年音樂會，將於1月30日重返紐約林肯表演藝術中心舞台。林肯中心由於疫情，關閉18個月之後重啟。這場在林肯中心爵士樂中心(Jazz at Lincoln Center)玫瑰劇場(Rose Theater)舉辦的春節音樂會，從器樂協奏到歌曲串燒，將會把原汁原味、最具中國味的純正中國新年音樂會帶給紐約觀眾。音樂會由研習院院長蔡金冬指揮，聲樂、京劇、琵琶、管子、嗩吶、鋼琴等獨奏藝術家，與巴德當代樂團(The Orchestra Now)同台演繹中國音樂作品。《黃河》鋼琴協奏曲恢弘壯闊；《百鳥朝鳳》嗩吶協奏曲惟妙惟肖；京歌《梨花頌》道訴楊貴妃之典故；經典歌曲《白毛女》選段、《月亮代表我的心》、《大海呀故鄉》等，唱出華人心中溫存的記憶。

研習院院長蔡金冬說道，「第二屆『春之聲』只能在線上舉辦，這次第三屆音樂會終於可以在音樂廳再與大家一起慶祝中國新年了。我們希望在展示中國音樂的同時體現中西音樂風格的融合，特別是傳統器樂獨奏與西方交響樂團融合。我希望通過這場別具一格的『中國風』音樂會，帶給觀眾衷心的安慰與美好的祝福，讓大家在鄉音和新樂的旋律中，迎接虎兆豐年。」

由蔡金冬執棒巴德當代樂團的第三屆「春之聲」音樂會，將以京歌《梨花頌》開場。該曲選自新編歷史京劇《大唐貴妃》，京劇表演藝術家宋飛鴻將身著全套傳統京劇戲服與妝容，在巴德當代樂團的伴奏下，詮釋唐明皇與楊貴妃之間的愛情故事。西方交響樂團與京劇唱腔結合，新形式演繹中國傳統藝術，令人耳目一新。

在京歌之餘，上半場還將以《黃河縴夫》管子協奏曲與《黃河》鋼琴協奏曲致敬中國的「母親河」黃河。《黃河縴夫》管子協奏曲將由管子表演藝術家郭雅志與樂團合奏，獨奏樂器管子與西方交響樂團形成獨特的對比，將黃河描繪成洶湧磅礡又給予生命的自然力量。郭雅志是中國管樂演奏家，已有二十多年的演藝經驗，曾任香港中樂團嗩吶首席。

上半場壓軸曲目《黃河》鋼琴協奏曲是家喻戶曉的中國交響樂之一，是多位作曲家根據冼星海的《黃河大合唱》改編而成的。與樂團合奏此曲的鋼琴新星鞠小夫，曾獲第八屆亞洲鋼琴總決賽(吉隆坡)雙金獎和眾多國際比賽的大獎。先後與多個著名樂團合作，並任大陸、香港多個樂團的「駐團鋼琴演奏家」。世界著名鋼琴大師約爾格·德慕斯(Jorg Demus)評價鞠小夫為「具有非凡才華和自然深度的鋼琴家」。

紐約琵琶演奏家周懿將與樂團共奏，由作曲家、琵琶演奏家趙聰的新作《絲路飛天》琵琶協奏曲，創作靈感來自敦煌壁畫。曲子輝煌壯闊，融合了多種琵琶演奏技巧，體現了這個中國樂器十足的表現力。《華盛頓郵報》評價周懿的演奏是「激動人心的」。作為音樂會的特邀獨奏家，她曾合作過紐約愛樂樂團，在他們的青年音樂會上演出，也曾與大都會交響樂團等樂團合作。

《百鳥朝鳳》是一首經典且需要精湛技藝的嗩吶曲，作曲家任同祥創作了嗩吶與樂隊的現代演繹，後又經由作曲家關峽進一步改編。曲目中生動的旋律與獨特的演奏技藝描繪了不斷變化的景觀，重點刻畫了鳥兒的歌聲。該曲將由嗩吶演奏家郭雅志與樂團共同演奏。

音樂會的最後一部分將是多首大家耳熟能詳的中國歌曲串燒，以京劇表演藝術家宋飛鴻自己創作的京劇風格歌曲《頌西湖》開場。女高音Esther Maureen Kelly與男中音Jose Rubio將用中文演唱《大海啊故鄉》、《月亮代表我的心》、《白毛女》選段。音樂會最後將在彰顯江蘇民歌《茉莉花》和普契尼「歌劇版茉莉花」之間的東西文化碰撞的歌曲《從茉莉花到圖蘭朵》中結束。

據林肯中心爵士樂中心音樂廳規定，為保護觀眾健康安全，所有觀眾(包括12歲以下兒童)必須完全接種FDA或WHO批准的新冠疫苗才可進場。觀眾需出示疫苗證明及姓名匹配的ID證件；有完全接種疫苗的成人陪伴，兒童無需提供ID證件；全程需佩戴口罩。有關第三屆「春之聲」中國新年音樂會信息、購買音樂會門票，請訪問官網https://cutt.ly/TSOS2022-WJ。

「春之聲」中國新年音樂會將於1月30日(星期日)下午3時在林肯中心爵士樂中心(Jazz at Lincoln Center)玫瑰劇場(Rose Theater)舉辦，票價：$25–$100；購票電話：(212)721-6500，也可直接前往林肯中心爵士樂中心票房(週一至週日下午1時至下午5時)。

京劇 交響樂 爵士樂

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