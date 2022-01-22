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「今天好去處」 喜來登迎春接彩年宵花市 送牛迎虎接新歲、歡樂四重奏、亞洲情濃意更濃

紐約訊
正能量亞裔舞台，欣賞中國、馬來西亞、泰國等傳統民族舞蹈。
正能量亞裔舞台，欣賞中國、馬來西亞、泰國等傳統民族舞蹈。

2022送牛迎虎之時，但願送走人間艱難的一年，迎接虎虎生威、重振雄風的新年！爆竹一聲除舊歲，桃符萬戶更新春。將過去一年不好的事全部去除，重新迎接美好的日子。移居海外的華人，在農曆新年來臨的一刻，送舊迎新的情懷會特別明顯。

紐約華人社區在中國民俗節日時，經常會有各種社團或機構舉辦一連串多彩多姿的活動來與民同樂，甚至其他族裔也會參與盛會，而年宵市場花市當然是華人社區不可缺少的活動。由於紐約皇后區及華埠有來自一百多個國家的移民，所以每年在法拉盛及華埠所舉辦的農曆新年活動，除了華人之外，還有來自韓國和星馬泰等亞洲國家的移民也參加。除了華人傳統的舞龍舞獅分紅包外，祈求泰國的四面佛也甚受民衆歡迎，在活動中大家可分享這歡樂氣氛。

在傳統節日前，許多活動就已展開，如：春節前有年貨展，讓你輕鬆購年貨，揮春桌前免費為大眾寫春聯；十五元宵迎新春燈謎會（有送禮品）；華人博物館有中國舞獅、毛筆書法以及民族舞蹈、麵食製作、尋寶等精彩活動，吸引紐約客一起恭賀新年；中國新年的慶賀，美國財政部也熱情參與，印製號碼8字開頭的鈔票，以示慶祝。

第十六屆《迎春接彩2022花市年宵會》於一月廿二日(星期六)和一月廿三日(星期日)，上午十點至下午四點在法拉盛喜來登大酒店二樓華麗登場。中國、泰國、越南、緬甸、馬來西亞等眾亞裔將齊集一堂，為社區發放正能量、除舊迎新。活動主辦單位以保障大衆的安全為本活動的首要，將加強防疫措施。

年宵花市活動四大主題：

一.年花年貨大展銷

頂級靚桃花、盆栽植物、各式年花；賀年伴手禮、泰國珠寶、緬甸玉石、水晶銀器、虎年飾物；特價靚鮑魚、參茸海味、金牌臘味、醬料大全。

二.年宵會美食街

只要逛一圈迎春接彩美食街，您就能體驗到不同亞洲各大國家新春美食的風味，其中包括：中國新春迷你盆菜；福州八寶甜飯、特色魚丸、芋頭糕；泰國皇宮小球甜點、糯米糕、菠蘿蜜；馬來西亞豬肉乾漢堡、雪梨撈生、紫菜餅、炸蟹條、蜜蜂窩、雙魚年糕；緬甸冷拌涼麵、四色甜品、咖哩鸡飯；響譽紐約的潮州波記——越南小食；御膳湯品——黃金炸蝦球、蟲草花螺片燉雞湯、豬腳醋、馬蹄糕……

三.正能量亞裔舞台

中國、馬來西亞、泰國傳統民族舞蹈；童聲賀歲；財神發紅包；珠寶講座；有奬問答遊戲；旗袍美人迎新春；泰國傳統服飾秀；迎春接彩大抽獎，特奬：云頂世界酒店住宿、淘大醤料、泰國手飾、各式食品用品。

四.同心為社區祈福

泰國佛廟寺指導佈置泰國四面佛壇城於活動現場，供善信獻花許願，為社區祈福。迎春接彩活動全體同仁率先祝願社區經濟繁榮、民眾出入平安，盼疫情早日退散。

法拉盛喜來登酒店地址：135-20 39th Ave., Flushing, NY 11354，歡迎民眾攜同家人朋友一起參加，查詢電話：917-903-2831。

泰國佛廟寺指導佈置泰國四面佛壇城於活動現場，供善信獻花許願，為社區祈福。
泰國佛廟寺指導佈置泰國四面佛壇城於活動現場，供善信獻花許願，為社區祈福。
年花年貨大展銷：頂級靚桃花、盆栽植物、各式年花。
年花年貨大展銷：頂級靚桃花、盆栽植物、各式年花。
體驗不同亞洲各大國家的新春美食風味。
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泰國 華人 緬甸

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