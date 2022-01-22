天景豪苑GRANG THREE 法拉盛至尊豪華美宅 帶來優質投資良機

兒童活動室

紐約市 最暢銷樓宇天景豪苑THE GRAND，近日公開其最新大樓GRAND THREE最後推出的頂級豪宅單位系列。Onex地產的總裁兼執行長Michael Dana，在最近的媒體見面會中隆重宣布，天景豪苑最後一批豪華公寓正式面市。Michael Dana表示，Onex地產將最精華的頂級豪宅保留到最後推出，而這些單位中包括一居室到四居室各類房型；多戶擁有一覽無遺的無敵美景，且室內裝潢及設計均高檔升級。

天景豪苑THE GRAND自首度推出以來，一直是買家和投資者所青睞的熱門選擇。不但在剛推出之際就成為全紐約市最暢銷項目，更賦予法拉盛 地產對於奢華高端生活品質的嶄新定義。面對疫情時代，買家在購屋時經常會將住宅附設的便利設施列入考慮重點，以期讓工作與生活能夠充分平衡。天景豪苑THE GRAND在休閒設施的規劃設計上別出心裁，樹立了更高的新標準。其戶外設施包括廣達260,000平方英呎的空中花園、戶外游泳池、籃球場、兩個標準規格網球場、住戶專用跑道、瓦斯燒烤區、遛狗場、兒童遊戲區及迷你高爾夫；室內設施除了兒童活動室外，還有GRAND CLUB住客會所內的健身 中心、先進水療中心、瑜伽室、撲克牌桌、乒乓球桌、住戶休閒室、按摩室以及多功用空間等。

此外，住戶可經由專用電梯直達樓下的天景購物中心，各家國際品牌名店、餐廳及大型超市都盡在其中，帶來無與倫比的便利及理想生活方式。

「紐約市終於出現走勢強勁的房地產市場，我們相信買家對於這些位於法拉盛最令人夢寐以求的開發項目中，所出現的最好樓層及最好佈局的高端精緻單位，將會深感興奮。」天景豪苑THE GRAND銷售總監Natasha Shangguan表示。

歡迎大眾前往參觀天景豪苑GRAND THREE的嶄新頂級豪宅樣板間，賞屋時間為週一至週五上午10點至傍晚6點，週六及週日為上午11點至傍晚5點，請致電718-886-8899預約安排時間。更多相關詳情，可瀏覽官網thegrandsvp.com中的繁體或簡體中文介紹。