梁庭謙脊椎神經醫務所有效治療背脊疼痛

梁庭謙醫師是整脊專家，用脊椎手法有效治療背脊疼痛。

設在法拉盛 凱辛納大道夾三福大道的「梁庭謙脊椎神經醫務所」(Tower Chiropractic Wellness)，由梁庭謙(Frank Leung)與梁貞娟(Artella Leung)這對年輕夫妻檔醫師所創立。兩人領有脊椎認證文憑，專門醫治由於長期姿勢不良、肌肉和關節扭曲而產生的關節和神經系統問題。

兩位醫師都畢業於紐約上州 的紐約脊椎醫學院(New York Chiropractic College)，具有多年脊椎與整骨醫學治療經驗。他們說，不少患者長期因脊椎神經痛症而嚴重影響生活作息與品質，雖然多方嘗試坊間盛行療法，但收效甚微。對於這樣到處求醫卻充滿挫折感的病人，梁庭謙脊椎神經醫務所可為他們帶來治癒的希望與曙光。

梁庭謙醫師説，所謂脊椎醫師其實也就是整脊師，以推拿作為主要手段，治療與骨、關節和背部有關問題；整脊師著重脊柱的關節和神經系統。梁庭謙醫師指出，整脊醫學主張：人體因為姿勢長期不正確或是扭曲，會造成關節等錯位，從而壓迫神經、產生痛楚或麻痺感覺。這裡說的人體扭曲，通常是外來因素所致，如跌倒、長期姿勢不當或其他意外。整脊醫學療法是透過矯正脊柱、調整身體架構，使人體運作好轉，毛病自然而然漸減以至達到恢復健康的地步。

梁庭謙醫師還說，在整脊醫學觀念裡，傳統的中西醫結合復健只能治標不能治本；針灸與按摩只能止痛，卻不能追溯到痛的根源。整脊醫學相信，只有靠著推拿手法，用調整、牽引等方式循序漸進改善，才可能一勞永逸地解決病根。數據研究顯示，脊骨神經科學療法對治療下背痛相當有效。梁庭謙醫師有幾位因為職業而造成背脊疼痛的病人，在經過多次其他手法治療後無顯著改善，於是來到梁醫師診所。他們經過一個多月的調整治療，病徵明顯減輕，甚至痊癒。

當兩位梁醫師治療時，通常患者須躺臥，並且根據需要而轉換姿勢。整脊師使用推拿技術在患者脊柱和關節的位置施行短速而強力的動作，名為「高速度推力」。這些動作經過特別設計，目的在於移動脊柱甚至做某種程度的重新排列，期間可能會引起像舒展關節時所發出的喀嚓聲。經過幾周如是這般的調整後，可望見到不同凡響的醫療效果。

「梁庭謙脊椎神經醫務所」地址：41-61 Kissena Blvd., Concourse Level(地下一樓，電梯按C), Suite 22, Flushing, NY；電話：718-359-0330；周日休診，受理大多數保險 ，無保險者有優惠；網站：www.nytowerchiro.com。