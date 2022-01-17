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金神大賭場贏得世界第一室內體育館排名繼續將其十年輝煌歷史發揚光大

紐約訊

康涅狄格州安卡斯維爾（2021年12月28日）根據票務銷售，康州金神體育館以其規模（5,001-10,000個座位）首次獲得了世界第一室內體育館的殊榮。國家行業刊物Pollstar及VenuesNow在其2021年年底特刊中公佈了這項排名，該特刊報導了全球最暢銷的巡演和最熱門的場館。此外，不管場館大小如何，康州金神體育館今年在全美總排名為第10，世界排名第11。

Pollstar還公佈了其以全球票務銷售為基準的年末100強巡演排行榜。2021年，康州金神體育館舉辦了兩場躋身前五名的巡演（第1名Harry Styles、第4名Dave Matthews Band），以及另外三場躋身前30的巡演（第23名Dan+Shay、第27名Machine Gun Kelly、第30名Sebastian Maniscalco）。作為金神大賭場成立25週年慶祝活動的一部分，國際巨星Harry Styles於10月在康州金神體育館進行了他的個人首演，兩場演出均售罄。

2021年是康州金神體育館歷史上最成功的一年，吸引了超過45萬人，榮登世界頂級賭場演出場館。「對於金神大賭場和所有為獲得第一名而努力工作的團隊成員來說，這是一個重大的團隊勝利，並將在未來很多年作為一個里程碑繼續傳承」，金神娛樂（Mohegan Gaming & Entertainment）的體育和娛樂總裁Tom Cantone表示：「過去十年，康州金神體育館一直名列世界頂級場館之列，很榮幸能夠領導並成為這樣一支我們稱之為『卓越十年』的勤奮團隊的一員。」

疫情期間，康州金神體育館持續開放，Viacom Residency進行了歷史性的全國電視直播，Showtime體育節目獲得了CelebrityAccess頒發的年度創新者獎。曾經一度，金神體育館是美國唯一開放的場館之一，之後它在夏季重新向現場球迷開放，舉辦一些容納人數有限的活動，如Connecticut Sun的比賽、私人音樂會和Bellator活動。7月18日，康州金神體育館與Air Supply舉行了首場現場公開音樂會，7月29日與Lady A舉行了首場滿座音樂會。

自重新開放以來，康州金神體育館已經舉辦了50多場音樂會和37場體育賽事，包括梁靜茹的「情歌本格派」2021音樂會、Toby Keith、Harry Styles、Blake Shelton、The Doobie Brothers的獲獎表演、The Monkees告別巡演、Machine Gun Kelly和Trans-Siberian Orchestra。該體育館還舉辦了WNBA季後賽、Sebastian Maniscalco和Tom Segura等喜劇演員的表演、大學籃球錦標賽以及美國小姐100週年慶典。

已經計劃於2022年在康州金神體育館表演的當紅藝術家包括李宗盛2022「有歌之年」巡迴演唱會、Tame Impala、Lorde、Justin Bieber、New Kids on the Block與En Vogue、Rick Astley及Salt-N-Pepa 的合作表演、Shawn Mendes、Rod Stewart以及Keith Urban。更多關於票價和其他演出的資訊可以在金神大賭場官網找到。

據 Billboard Magazine、Pollstar和VenuesNow報導，康州金神體育館現在一直是世界上排名最高的場館之一。康州金神體育館一直是「世界上規模最大場館」的前三名和「世界所有規模場館」的前15名。康州金神體育館屢獲殊榮，榮獲「世界第一賭場場館」、「世界第一社交媒體場館」和七次獲得國家「年度最佳場館獎」。想瞭解更多關於音樂會和其他重要活動的資訊，請造訪金神大賭場：https://chinese.mohegansun.com/。有關本週的排程，請致電娛樂及特別活動熱線：888-226-7711。

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