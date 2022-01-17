我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

世界日報2022【年曆手冊】/【桌曆】開始兌換

紐約訊
2022「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處索取。
2022「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處索取。

世界日報出版的2022【年曆手冊】及【桌曆】贈送活動已經開始。今年讀者可以在皇后區法拉盛的「順安堂中藥店」、「世界書局」，布碌崙的「紐約人壽長城分行」（需電話預約）、「世界書局」等贈書點領取。

領取方式請剪下本報紐約工商版（C1或C2）的兌換券並填妥個人資料，前往各地贈送處領取，每券一本，每人每天限領取兩本，送完即止。

紐約人壽在針對美國運營的800多家人壽保險公司的評級中，獲得四大主要評級機構給予任何美國壽險公司最高財務實力評級的兩家公司之一。作為本次世界日報年曆手冊及桌曆的贈書點之一，紐約人壽希望各位讀者能在前往兌換之前先電話預約，以確保順利兌換。

在台灣擁有80年歷史的老字號法拉盛順安堂，由林老闆夫婦親自主理。本身為中醫師的林老闆，30年來對藥材把關嚴格，受到僑胞信賴。作為本次世界日報年曆手冊及桌曆的贈書點之一，法拉盛順安堂歡迎讀者踴躍前往兌換，同時也歡迎大家前去消費。

年曆手冊是世界日報的旗艦出版品，多年來廣受僑胞使用與喜愛，也是世界日報送給讀者的賀年禮。年曆手冊除了方便好用的記事欄目，該書實用內容還包括華裔社區主要服務機構熱線、美國地區時差圖等。

為感謝讀者多年的支持和愛護，世界日報今年同時編製了精美的虎年桌曆，用畫家金佩良的畫作為封面，是賀年好禮。

即日起世界日報讀者可前往以下贈書點憑紐約工商新聞版上之兌換券索取，【年曆手冊】及【桌曆】均用同一兌換券，一券一本，每人每天限領兩本，數量有限，贈完即止。

兌換處：

【法拉盛】

1. 順安堂

地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354

電話：718-445-2252

2. 法拉盛世界書局

地址：136-19 38th Ave., Flushing, NY 11354

電話：718-445-2661

【布碌崙】

3. 紐約人壽長城分行（需電話預約）

地址：720 64th Street, Brooklyn, NY 11220

電話：718-630-3966

4. 布魯克林世界書局

地址：819 60th St., Brooklyn, NY 11220

電話：718-871-5000

世界日報 法拉盛 布碌崙

上一則

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

下一則

社區周四示威 反對建遊民所、悼馬耀泮和吳米雪兒

延伸閱讀

中國城、小希臘、小印度…玩轉紐約皇后區 宛如遊遍世界

中國城、小希臘、小印度…玩轉紐約皇后區 宛如遊遍世界
皇后區成人接種率近100% 區長籲紐約市府加強溝通

皇后區成人接種率近100% 區長籲紐約市府加強溝通
法拉盛遊民收容所合約變60年 加深民眾疑慮

法拉盛遊民收容所合約變60年 加深民眾疑慮
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
法拉盛遊民所首次公聽 3機構挨批未回應社區擔憂

法拉盛遊民所首次公聽 3機構挨批未回應社區擔憂

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43

超人氣

更多 >
搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣