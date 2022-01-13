祈福迎新春——春節祈福習俗

中國春節已有三四千年歷史，自古至今人們都強調春節作為一年開端的意義。漢代的《尚書大傳》說：“正月一日為歲之朝，月之朝，日之朝，故曰：‘三朝’，亦曰：‘三始’。”意思是說：正月一日是一年的開端，一月的開端，一日的開端。隋代杜台卿《玉燭寶典》說：“正月一日為元日，亦雲‘三元’：歲之元，時之元，月之元。”意思是說：這一天是新年的開端，新季節的開端，新月份的開端，這天，民間辭舊迎新，開展各種祈福活動，懷揣著喜悅地心情過大年。歷代皇朝都要舉行各種慶賀典儀祈祀等祈福活動，如祭諸神祭先祖，寫門對掛春聯，書寫福字、舞龍燈，民間也逐漸形成祭神佛、祭祖先、貼春聯、放鞭炮、守歲、吃團圓飯以及眾多的“社火”等娛樂歡慶活動。晉代詩人辛蘭曾有《元正》詩描述新春福景：“元正啟令節，嘉慶肇自茲。鹹奏萬年觴，小大同悅熙。”

除夕，主要為辭舊迎新，除夕夜，可品清茗，看春晚，舉行頭香授帶儀式、法師新春開示、祈願樹新春心願、傳燈法會等等。大年初一，則進行撞鐘、燒香、祈福法會、遊園淨灑儀式、淨化心靈、祈福抄經、廟會鬧新春、逛花市、鬧社火、跳鍾馗等眾多祈福活動。而宗教寺廟則是人們春節期間進行祈福求福的首選之地，如道教場所可舉行三心、三生、三福活動。三心，即同心、洗心、靜心，欣賞道教音樂、道士用拂塵為賓客洗塵；三生即放生、養生、護生，放飛和平鴿、太極演練、琴棋書畫表演等；三福即祈福、善福、祝福，舉行齋醮儀式。此外，中國人在春節期間還有掛中國節的習慣，取喬香納福之意。

【守歲】

除夕守歲是最重要的年俗活動之一，體現了民間人們對長壽安康的祈福訴求。守歲之俗由來已久，最早記載見於西晉周處的《風土志》：除夕之夜，各相與贈送，稱為“饋歲”；酒食相邀，稱為“別歲”；長幼聚飲，祝頌完備，稱為“分歲”；大家終夜不眠，以待天明，稱曰“守歲”。“一夜連雙歲，五更分二天”，除夕之夜，全家團聚在一起，吃過年夜飯，點起蠟燭或油燈，圍坐爐旁閒聊，等著辭舊迎新的時刻，通宵守夜，象徵著把一切邪瘟病疫照跑驅走，期待著新的一年吉祥如意。這種習俗後來逐漸盛行，到唐朝初期，唐太宗李世民寫有“守歲”詩：“寒辭去冬雪，暖帶入春風”。直到今天，人們還習慣在除夕之夜守歲迎新。

【貼窗花和倒貼“福”字】

在民間人們還喜歡在窗戶上貼上各種剪紙——窗花。窗花不僅烘托了喜慶的節日氣氛，也集裝飾性、欣賞性和實用性於一體。剪紙在我國是一種很普及的民間藝術，千百年來深受人們的喜愛，因它大多是貼在窗戶上的，所以也被稱為“窗花”。窗花以其特有的概括和誇張手法將吉事祥物、美好願望表現得淋漓盡致，將節日裝點得紅火富麗。

在貼春聯的同時，一些人家要在屋門上、牆壁上、門楣上貼上大大小小的“福”字。春節貼“福”字，是我國民間由來已久的風俗。“福”字指福氣、福運，寄託了人們對幸福生活的嚮往，對美好未來的祝願。為了更充分地體現這種嚮往和祝願，有的人乾脆將“福”字倒過來貼，表示“幸福已到”“福氣已到”。民間還有將“福”字精描細做成各種圖案的，圖案有壽星、壽桃、鯉魚跳龍門、五穀豐登、龍鳳呈祥等。

【貼掛千】

掛千，也叫門箋，就是用吉祥語鐫於紅紙之上，長尺有咫，粘之門前，與桃符相輝映。人們在除夕或者元旦將門箋掛在門楣上，以為新年的節物，其用意就是祝吉納福。其上有八仙人物的，為佛前所掛；掛千多為民戶多用；世家大族用的較少；其黃紙長三寸，紅紙長寸餘，是“小掛千”，為市肆所用。最早的掛千當是以製錢（銅錢）串掛的，與壓歲錢一樣，有壓勝的作用。

【爆竹】

中國民間有“開門爆竹”一說。即在新的一年到來之際，家家戶戶開門的第一件事就是燃放爆竹，以嗶嗶叭叭的爆竹聲除舊迎新。爆竹是中國特產，亦稱“爆仗”、“炮仗”、“鞭炮”。其起源很早，至今已有兩千多年的歷史。放爆竹可以創造出喜慶熱鬧的氣氛，是節日的一種祈福娛樂活動，可以給人們帶來歡愉和吉利。

【拜年】

新年的初一，人們都早早起來，穿上最漂亮的衣服，打扮得整整齊齊，出門去走親訪友，相互拜年，恭祝來年大吉大利，祈福人們長壽安康。拜年的方式多種多樣，有的是同族長帶領若干人挨家挨戶地拜年；有的是同事相邀幾個人去拜年；也有大家聚在一起相互祝賀，稱為“團拜”。由於登門拜年費時費力，後來一些上層人物和士大夫便使用名貼相互投賀，由此發展成為後來的“賀年片”。

春節拜年時，晚輩要先給長輩拜年，祝長輩人長壽安康，長輩可將事先準備好的壓歲錢分給晚輩，據說壓歲錢可以壓住邪祟，因為“歲”與“祟”諧音，晚輩得到壓歲錢就可以平平安安度過一歲。壓歲錢有兩種，一種是以彩繩穿線編作龍形，置於床腳，此記載見於《燕京歲時記》；另一種是最常見的，即由家長用紅紙包裹分給孩子的錢。壓歲錢可在晚輩拜年後當眾賞給，亦可在除夕夜孩子睡著時，由家長偷偷地放在孩子的枕頭底下。

【許願】

許願就是人們向自己所崇拜的神佛仙祈求實現自己的願望，並承諾如願得以何種方式給予回報。關鍵是持誠心、存善念、信承諾、無疑無貪，祈福內容合乎情理、利人利自，否則難實現，表現出了人們對美好、光明的祈福嚮往。許多人常常在年初一到神明廟堂進獻第一柱香（據說第一柱香最靈驗），希望神明給自己全家帶來福氣財氣。

【春節食俗】

在古代的農業社會裡，大約自臘月初八以後，家庭主婦們就要忙著張羅過年的食品了。而最具有影響力的食品就是蒸年糕，年糕因為諧音“年高”，象徵著人們對富貴喜慶的祈福願景，再加上有著變化多端的口味，幾乎成了家家必備的應景食品。年糕的式樣有方塊狀的黃、白年糕，象徵著黃金、白銀，寄寓新年發財的意思。

此外，撞鐘是喜迎新年的民俗文化傳統之一，佛經有雲：“聞鐘聲、煩惱輕、智慧長、菩提增。”鐘聲敲打108響，寓意去除人生的108種煩惱，獲得吉祥安樂，新年鐘聲已成為人們迎新祈福的精神圖騰。佛教寺院中的鐘既是報時之器，也是佛教中智慧的代表。第一響鐘聲又叫“開誠鐘”，包含了佛光普照、消災免難、迎新納福、平安吉祥之意。節日期間其他主要活動儀式有：撞鐘儀式、消災祈福法會、普佛、延壽吉祥普佛、佛事、新年倒數、燒第一柱香、上香、撞鐘祈福、過五福門、品嘗“吉祥面”、點蓮花燈等。唐代詩人成文斡寫有《元旦》詩：“戴星先捧祝堯觴，鏡裡堪驚兩鬢霜。好是燈前偷失笑，屠蘇應不得先嘗。”“觴”，即酒杯，可作飲酒解。“屠蘇”，是古代元旦期間專飲的多味藥酒，古人認為飲此酒可以祈福防病消災。另外，飲此酒有個規矩，老少不能同時共飲，而是從年幼者依次而來。因為按古人理解，每逢新年，雖然每人都要增壽，但實際上年少者得了一歲，而年長者卻失了一歲，所以大家勸年少者先飲，以示祝賀，而讓年長者後飲，以避忌諱。而中國古代元旦飲食更是豐富多彩，《荊楚歲時記》的記述就是集中體現。南朝時荊楚元旦拜賀畢，接著是進椒柏酒，飲桃湯，進屠蘇酒、膠牙餳、五辛盤．進敷於散，服卻鬼丸，各吃一個雞蛋 。其中有飲料、食品，還有藥物，一應俱全，各有其特殊含義。

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