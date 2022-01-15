我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

變種病毒肆虐 疫情大爆發太子金牌沖劑 守護全民健康

紐約訊
宣肺敗毒方為官方推薦三藥三方之二號方，疫情期間在武漢方艙臨床使用，效果十分顯著；太子金牌宣肺敗毒顆粒為其改良專利配方。
宣肺敗毒方為官方推薦三藥三方之二號方，疫情期間在武漢方艙臨床使用，效果十分顯著；太子金牌宣肺敗毒顆粒為其改良專利配方。

隨著疫苗接種普及，原先的疫情已趨緩，但近來的旅遊季及高傳染性的Omicron變種繼續在全國各地區傳播，又一波感染高峰出現，再次刷新了確診人數。在如此嚴峻的時刻，主動防疫與個人保健的工作格外重要。

在這看不見盡頭的疫情中，做為美國東方草本保健茶系列的先驅品牌，太子金牌始終站在前端守護民眾健康，特別取得了中國國務院官方特別推薦的三藥三方中的二號方——宣肺敗毒方；清熱化濕、健脾化痰，疫情爆發的前期在武漢方艙臨床使用，對改善輕症患者症狀效果十分顯著。太子金牌以此方為基礎，改良成專利的高濃縮沖劑配方——太子金牌宣肺敗毒顆粒沖劑；每小包沖劑相當於30克優質中藥材提煉，無須熬煮、即沖即服。

更為大家所熟知的蓮花清瘟靈，是三藥三方中的一號方。太子金牌以傳統中藥醫學結合現代技術，將此方萃取出有效活性成分，於美國製造提煉。沖劑型態使得人體可以更好吸收，完整呈現美國改良專利一號方的效果：清瘟解毒、宣肺泄熱，用於疫情的內在預防，符合FDA標準，針對輕微狀態也有助益。

不論成年或孩童，除了積極接種疫苗、讓身體產生抗體來預防重症發生外，太子金牌也提醒大家，務必勤洗手並避免接觸口、鼻、眼等。出外時請一定準確配戴口罩，減少病毒由飛沫傳遞，良好的外在保護會降低病毒入侵身體的機會。另一方面，從內在加強，透過日常飲食、作息，保持充足睡眠，定期運動強化自身免疫力也特別重要。

太子金牌自1983年以來至今近40年，致力於研發純天然草本配方產品。以中國傳統保健中草藥為基礎，嚴選優質的天然草本植物，獨家調配研製，提煉成濃縮沖劑，最大程度發揮中醫藥草本的藥理效果；無西藥副作用、安全性與有效性兼具，這是太子金牌近40年來的保證與承諾。特效板藍根：清熱解毒、預防傷風感冒；快清感冒靈：針對頭痛、發燒、全身無力特別有效；特效傷風靈：快速改善咳嗽、喉嚨痛、鼻塞。在防疫的關鍵時刻，家中常備太子金牌，有備無患。

太子金牌宣肺敗毒顆粒、蓮花清瘟靈、傷風靈、感冒靈、板藍根等沖劑，各大華人超市及零售點均有發售，消費者如有任何疑問或想知道更進一步訊息，歡迎致電美國太子行：1-800-732-2328，也可瀏覽網址：popus.com。

太子金牌美國蓮花清瘟靈，配方符合FDA標準，清瘟解毒、宣肺泄熱，用於疫情的內在預...
太子金牌美國蓮花清瘟靈，配方符合FDA標準，清瘟解毒、宣肺泄熱，用於疫情的內在預防；安全可靠，快速有效。

疫情 疫苗 防疫

上一則

華美銀行董事長吳建民投書評論 呼籲中美要合作共存、良性競爭

下一則

永安罰單處理中心 專精各種罰單處理

延伸閱讀

美初領失業金人數意外增加 升至兩個月高點

美初領失業金人數意外增加 升至兩個月高點
桑德斯推法案 要求聯邦政府為全民發放N95口罩

桑德斯推法案 要求聯邦政府為全民發放N95口罩
彭博：中國疫情使全球供應鏈陷空前困境 恐需多年消解

彭博：中國疫情使全球供應鏈陷空前困境 恐需多年消解
防疫指南一變再變 民眾無所適從

防疫指南一變再變 民眾無所適從
南韓14日起採用輝瑞口服藥 治療新冠病患

南韓14日起採用輝瑞口服藥 治療新冠病患

熱門新聞

圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43

超人氣

更多 >
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世