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華美銀行董事長吳建民投書評論 呼籲中美要合作共存、良性競爭

紐約訊

日前華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng），在《南華早報》（South China Morning Post）刊登了他的評論文章，呼籲美國需承認對華貿易和投資對本國勞工有益，且大部分的中美經濟活動都與國家安全擔憂無關。在面臨疫情和供應鏈中斷的雙重壓力下，美國應與中國等貿易夥伴建立平衡關係。他在文中指出，雖然兩國高層在去年底進行的視訊會晤中，就氣候變化、放寬記者簽證限制以及設置常識性「護欄」避免武裝衝突等議題上達成共識，但是許多特朗普（又譯川普）時期（Trump-era）設下的對華禁令仍然有效，美國國會也尚未在對華開放政策上達成共識。美國要與中國合作共存、良性競爭，就必須要瞭解如何兼顧經濟增長和國家安全。

首先，毋庸置疑的是美國勞工可在與中國的貿易和投資中受益；對華出口與在美的中國企業為當地帶來逾百萬個工作崗位。另一方面，在華營運的美國企業推動了社會發展、收入增加和科技創新，進而有助於美國本土就業增長。保持雙邊經貿關係，對於減緩通貨膨脹、保持高就業率和經濟活力至關重要。再者，兩國的經濟往來實際上與國家安全問題無關。事實上，美國從中國進口最多的五類商品皆為消費品，包括電腦、手機、傢俱、玩具和其他塑膠製品。美國應該將這些與國家安全無關的領域排除在安全考量之外，因時制宜，專注於解決真正的威脅。

即便在可能有潛在風險的領域，美國也已備有相關措施。例如，美國海外投資委員會（Committee on Foreign Investment in the United States，簡稱CFIUS）可以對有潛在風險的交易項目和內容提出緩解措施，包括確保只有經過授權的人士才能使用特定技術，或者避免交易敏感資產。

吳建民總結道，在當前的國際經濟環境下，與貿易和投資夥伴達成適當平衡要比以往更為重要。展望未來，決策者們應通過提出合理的提案，來規範對華經濟關係。對美國海外投資進行審查等法案，不僅對保護國家安全沒有明顯效果，還可能會削弱美國在國際市場的競爭力，造成深遠影響。在大多數情況下，保持美國開放與維護國家安全之間無需取捨。應對風險要對症下藥，而不是力度越大越好。欲瞭解更多諮詢，請參：www.eastwestbank.com。

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