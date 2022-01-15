檸檬樹牙科開業大優惠 華振洋醫生提醒牙周炎的預防和治療

學歷經驗豐富的華振洋牙醫博士，提供全方位的齒科治療保健。

檸檬樹牙科（Lemon Tree Dental P.C.）是一家全新的現代牙科診所，以實惠的價格和以病人為中心的服務理念提供優質的牙科診療。該牙科由學歷經驗豐富的華振洋牙醫博士主理，月前選址交通方便的法拉盛 市中心全新大樓和裝潢開設牙醫診所，為僑胞提供全方位的口腔健康服務。新張期間牙齒清潔$75；牙齒檢查、X射線、清潔套餐$97美元。華醫生有鑑於門診病患中，牙周病為其中一常見病，特提醒僑胞預防和治療的重要性。

取得了院長獎學金、畢業于塔夫茨大學牙科學院的華振洋Kevin Hua醫生，在校期間提前6個月完成了臨床實習，同時還是活動假牙修復專科的助理醫生，完成了各個科室之間的輪轉實習，包括急診、手術麻醉科、傳染病科、口腔病理學科、口腔與頜面外科等，故對牙病影響身體整體健康有專業經歷。華醫生本著醫者仁者的心態，積極參加牙科的社區活動，為貧困的社區、兒童以及非營利機構提供口腔健康知識講座和免費義診。

針對常見的牙周炎，華醫生解說：牙周炎是牙齒周圍牙齦和骨組織的嚴重感染，它是比牙齦炎更嚴重的疫病晚期階段，會導致骨組織破壞，也會進一步導致牙齒鬆動、膿腫、牙齦萎縮和其他症狀。牙周炎主要見於老年患者，牙醫和患者都應當注意牙周炎的危害。那麼牙周炎是怎麼引起的呢？牙周炎是由牙菌斑形式的細菌積聚引起的。細菌被困在牙齦線下方並誘發慢性炎症反應，而後身體引起免疫反應，組織開始分解。通常，口腔衛生差、吸煙和糖尿病 是牙周炎的重要危險因素。那麼該如何識別呢？一般來說，許多患者會注意到的第一個跡象是刷牙或使用牙線時牙齦出血。其他跡象可能包括慢性口臭、牙齒鬆動或牙齒下方牙齦萎縮等。患者經常注意到牙齒之間有空的黑色三角形，這也可能是由於牙周炎引起的。該如何解決？一旦牙周炎開始並損害骨骼，就不可逆轉。輕度至中度病例可以通過牙醫的評估進行管理，包括通過檢查牙齒周圍的牙齦深度來進行徹底的牙周檢查。常見的治療選擇包括深度清潔（洗牙和根部規劃），以及每天使用兩次特殊漱口水。牙醫還會向您展示針對牙周炎患者刷牙和使用牙線的正確方法，嚴重的患者可能需要轉診給牙周病專家診治。

檸檬樹牙科診所醫療器材都是從全美最大的牙科器材公司——Henry Schein公司，一體化採購的。器材包括Panaromic全景機器、Planmeca Promax 2D S3，完整的成像中心為全景和頭部測量成像樹立了標杆。機器提供真正的口外咬合、平移分割、線性斷層掃描、TMJ和自動對焦技術，可實現卓越的診斷成像。診所配備動態曝光控制（DEC），可根據患者的解剖結構和骨密度調整曝光值。該診所還有最新醫療器材，包括DCI Edge系列5牙科椅，時尚、靈活、舒適；卓越的人體工學設計和高品質的成型，為患者帶來終極舒適感。診所使用的用於補牙、牙冠和牙橋的頂級牙科修復材料包括：Ivoclar、Omnichroma、Kerr、3M、Henry Schien。該診所提供個性化關注和治療計劃，前臺服務友好。

全新診所環境優雅，內有綠植和鮮花。醫生和工作人員希望客人來到診所後，可以在檸檬藝術元素和舒緩音樂的包圍中，放鬆看牙醫時的緊張心情。檸檬樹牙科地址位於法拉盛市中心：132-50 41st Ave, 4th Floor, Flushing, NY 11355，距離法拉盛地標建築皇后區 圖書館只有一街之隔，鬧中取靜；電話：718-799-0717。