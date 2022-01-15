我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

檸檬樹牙科開業大優惠 華振洋醫生提醒牙周炎的預防和治療

紐約訊
學歷經驗豐富的華振洋牙醫博士，提供全方位的齒科治療保健。
學歷經驗豐富的華振洋牙醫博士，提供全方位的齒科治療保健。

檸檬樹牙科（Lemon Tree Dental P.C.）是一家全新的現代牙科診所，以實惠的價格和以病人為中心的服務理念提供優質的牙科診療。該牙科由學歷經驗豐富的華振洋牙醫博士主理，月前選址交通方便的法拉盛市中心全新大樓和裝潢開設牙醫診所，為僑胞提供全方位的口腔健康服務。新張期間牙齒清潔$75；牙齒檢查、X射線、清潔套餐$97美元。華醫生有鑑於門診病患中，牙周病為其中一常見病，特提醒僑胞預防和治療的重要性。

取得了院長獎學金、畢業于塔夫茨大學牙科學院的華振洋Kevin Hua醫生，在校期間提前6個月完成了臨床實習，同時還是活動假牙修復專科的助理醫生，完成了各個科室之間的輪轉實習，包括急診、手術麻醉科、傳染病科、口腔病理學科、口腔與頜面外科等，故對牙病影響身體整體健康有專業經歷。華醫生本著醫者仁者的心態，積極參加牙科的社區活動，為貧困的社區、兒童以及非營利機構提供口腔健康知識講座和免費義診。

針對常見的牙周炎，華醫生解說：牙周炎是牙齒周圍牙齦和骨組織的嚴重感染，它是比牙齦炎更嚴重的疫病晚期階段，會導致骨組織破壞，也會進一步導致牙齒鬆動、膿腫、牙齦萎縮和其他症狀。牙周炎主要見於老年患者，牙醫和患者都應當注意牙周炎的危害。那麼牙周炎是怎麼引起的呢？牙周炎是由牙菌斑形式的細菌積聚引起的。細菌被困在牙齦線下方並誘發慢性炎症反應，而後身體引起免疫反應，組織開始分解。通常，口腔衛生差、吸煙和糖尿病是牙周炎的重要危險因素。那麼該如何識別呢？一般來說，許多患者會注意到的第一個跡象是刷牙或使用牙線時牙齦出血。其他跡象可能包括慢性口臭、牙齒鬆動或牙齒下方牙齦萎縮等。患者經常注意到牙齒之間有空的黑色三角形，這也可能是由於牙周炎引起的。該如何解決？一旦牙周炎開始並損害骨骼，就不可逆轉。輕度至中度病例可以通過牙醫的評估進行管理，包括通過檢查牙齒周圍的牙齦深度來進行徹底的牙周檢查。常見的治療選擇包括深度清潔（洗牙和根部規劃），以及每天使用兩次特殊漱口水。牙醫還會向您展示針對牙周炎患者刷牙和使用牙線的正確方法，嚴重的患者可能需要轉診給牙周病專家診治。

檸檬樹牙科診所醫療器材都是從全美最大的牙科器材公司——Henry Schein公司，一體化採購的。器材包括Panaromic全景機器、Planmeca Promax 2D S3，完整的成像中心為全景和頭部測量成像樹立了標杆。機器提供真正的口外咬合、平移分割、線性斷層掃描、TMJ和自動對焦技術，可實現卓越的診斷成像。診所配備動態曝光控制（DEC），可根據患者的解剖結構和骨密度調整曝光值。該診所還有最新醫療器材，包括DCI Edge系列5牙科椅，時尚、靈活、舒適；卓越的人體工學設計和高品質的成型，為患者帶來終極舒適感。診所使用的用於補牙、牙冠和牙橋的頂級牙科修復材料包括：Ivoclar、Omnichroma、Kerr、3M、Henry Schien。該診所提供個性化關注和治療計劃，前臺服務友好。

全新診所環境優雅，內有綠植和鮮花。醫生和工作人員希望客人來到診所後，可以在檸檬藝術元素和舒緩音樂的包圍中，放鬆看牙醫時的緊張心情。檸檬樹牙科地址位於法拉盛市中心：132-50 41st Ave, 4th Floor, Flushing, NY 11355，距離法拉盛地標建築皇后區圖書館只有一街之隔，鬧中取靜；電話：718-799-0717。

法拉盛 糖尿病 皇后區

上一則

永安罰單處理中心 專精各種罰單處理

延伸閱讀

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
法拉盛遊民所首次公聽 3機構挨批未回應社區擔憂

法拉盛遊民所首次公聽 3機構挨批未回應社區擔憂
法拉盛血管中心權威綜合診斷機構 專精治療靜脈曲張和蜘蛛靜脈

法拉盛血管中心權威綜合診斷機構 專精治療靜脈曲張和蜘蛛靜脈
疑舉報毒品交易被尋仇 紐約法拉盛公寓被丟燃燒彈起火

疑舉報毒品交易被尋仇 紐約法拉盛公寓被丟燃燒彈起火
法拉盛虎賀新年中華劇藝大公演 16日免費聆賞

法拉盛虎賀新年中華劇藝大公演 16日免費聆賞

熱門新聞

圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43

超人氣

更多 >
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世