非法移民建造業工人及他們的合法權益

凱撒·黎保利律師樓有7名律師被同業評選為「超級律師」、「明日之星」律師。

沈建國是一名土生土長的上海人，為了讓自己和家人有更好的生活，像許多其他的移民 一樣，他多年前隻身來到美國，但這一切都在2004年6月7日結束。當他和其他幾個工人在施工現場挖溝槽時，8呎高的混凝土牆倒塌，其他人先被救出，但一個半小時後才挖出沈，沈在抵達醫院不久後死亡。真正的悲劇是，如果一開始有合法的安全規定，沈的死亡是可以避免的。事實上事故發生後，市政府建築督察向僱主發出傳票，並發出停工指令，其後再為未能提供足夠的支撐、塑料布發出違規通知。

為什麼移民勞工 易受剝削？

許多移民都受限於語言或法律身份，常常被迫在兩個地方找工作，一是俗稱的「血汗工廠」，二是「打短工」。

血汗工廠的壞名聲，是基於很多安全違法行為的報導，如電氣線路暴露、透氣性差、不安全機械等。

短工一般是指聚集在街角、空地或建材店（如Home Depot）的停車場，出售自己的勞力，可以是數小時或數天。這些工作大多是建築行業，包括一些骯髒或危險的任務，通常會接觸污染化學品和其他職業病危害。全國就業法律計劃已經注意到：「短工往往被分配去執行危險的任務，而短工工作場所的死亡和受傷發生率較高。」

為什麼移民勞工允許被剝削？

這個問題有兩面說法，一是如果條件如此糟糕，為什麼移民接受工作呢？對於許多人來說，由於缺乏英語技能或缺乏法律身份地位，他們不相信可以在美國找到其它工作。許多移民工人沒有合適的法律文件，生活在被驅逐出境的恐懼中。他們往往追求的都是那些不要求他們報稅，僅支付現金的工作，希望不被人覺察。僱主可以利用非法驅逐出境的威脅來控制移民工人，防止他們投訴有關安全生產條件或其他虐待的情況，使得這些勞工無法爭取自己的權利。

黎保利 律師樓注意到，發生意外時，僱主通常都會把受傷工人送院，並勸他告訴醫生是自己跌落樓梯，或者是跟工作無關的傷害。有時僱主會承諾，如果工人隱瞞真相，就會替工人支付醫療費，但大多數情況下都沒有兌現承諾。僱主這樣做是為了保護自己，他甚至可以在日後拒絕承認跟工人有任何關係，而意外也沒有書面紀錄，日後採取法律行動將變得更加困難。

爭取權益與移民身份不相關！

對於其他人，甚至在意外發生後，受傷的工人都不敢或不願對僱主採取任何行動。許多人擔心他們的移民身份，以及如果他們採取行動，可能為他們和他們的家庭帶來的後果。但其中很多人不知道的是，無論他們在美國的移民地位，仍然有可用的法律選項。勞工們有可能，以及完全有權利嘗試要求僱主為疏忽而賠償。有數百例個案顯示，雖然當事人沒有適當的法律文件，最後也還是獲得了巨額金錢賠償。移民身份跟人身傷害賠償無關。

目前有什麼能夠幫助這些移民工人和保護他們的權利呢？

紐約法如勞動法2段240「支架法」中，就有助於保護移民工人，要求業主和總承包商在高空工作時，提供工人適當的支架、吊機和其他工作場所的安全設備。而承包商並不總是遵守這些法律，最起碼，這提供了法律途徑，令責任方承擔金錢賠償。然而這些還是不足夠的，因為很明顯，有很多移民工人仍然在被剝削，而他們的權利也受到了侵犯。許多移民害怕被驅逐出境，因此盡量避免接觸任何有關當局，這令情況變得相當困難。

最重要的是，要教育這些移民工人可用的法律選擇，這樣如果發生意外，他們就知道應如何進行。他們必須被告知，無論是什麼移民身份，都應追求法律權利。

凱撒·黎保利致力於為在意外中受傷的人提供服務，並有多宗打贏類似官司的紀錄。如果你或你身邊的人在工地受傷，致電凱撒·黎保利，一間專門代表傷者的律師事務所。這是唯一安全的方式，通過這樣去瞭解屬於你的權利，同時也要明白，無論你擁有什麼樣的移民身份，你都能享受追求法律的權利。

黎保利律師樓電話：888-620-3888，緊急熱線：888-988-0247。初步諮詢免費，如果律師同意處理你的案件，將以成功酬金的方式工作，即是指只有在獲得賠償的情況下才會收取費用。很多案件都必須在訴訟時效前提交，請馬上致電，以確保你不會失去爭取賠償的權利。