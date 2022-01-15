百物騰貴、金錢貶值 投資法拍屋面對的疑惑知多少？

法拍屋無時無地不在，但一般人對法拍屋的印象大多是霧里看花。

在百物通貨不斷膨脹下，人們手上的金錢已不再保值，尋求房地產投資 保值已是聰明投資人的最佳選擇。

最受房地產市場投資人士喜愛的法拍屋真的如此吸引嗎？法拍屋無時無地不在，但一般人對法拍屋的印象大多是霧里看花，只知道買賣法拍屋很賺錢，但是到底什麽是法拍屋（foreclosed property）、什麽是銀行屋（REO）、什麽是短缺的買賣（Short Sale）都不是很瞭解。買到法拍屋是不是保證一定賺錢呢？有沒有買法拍屋虧錢的例子呢？

到哪里去找法拍屋，這是一般法拍屋投資人需要知道的第一個重要問題。如果投資人上網去找法拍屋，他很可能在一個地區里同時找到十多個網站，上面都在賣法拍屋。到底那一個網站才是真正的法拍網站，這實在很難分辨。

黃啟源律師處理法拍屋經驗豐富，將為參加講座的僑胞解答下列疑問：

找到自己有興趣購買的法拍屋之後，要怎麽進行下一步呢？是不是非要等到法院拍賣的時候才能去法院競拍呢？可不可以直接向房屋的所有人購買房屋呢？可不可以向銀行購買債權呢？可不可以一邊向屋主購買房產，另一方面向銀行協商購買債權呢？如果要直接向屋主購買，那銀行的債權如何清償？特別是買價比積欠銀行的債務還要低的時候，怎麽處理房屋債務的問題？有一些網站表明網上賣的是銀行屋不是法拍屋，到底這是什麽意思？銀行屋和法拍屋到底有什麽不同？買法拍屋最大的挑戰是什麽？簽約之前不能進入房屋里查看房屋的狀況，會不會給投資人帶來很大的風險？買法拍屋的過戶費是不是和一般房屋買賣一樣，都是由賣方來支付？追根究底，到底賣方是法院還是銀行？買方可不可以在契約上規定買方要向銀行借錢，如果借不到的話可不可以不買？過戶期間一般多長，一個月、兩個月？如果在規定的時間內沒辦法過戶，應該如何處理？從法院拍賣場上拍到的房屋到底給投資人什麽權利？投資人在過戶的時候可不可以拿到房屋的鑰匙呢？房屋里存在的違規狀況應該由誰負責？違規的罰款應該由誰繳付？有沒有從法院拍到的房地產存在這產權不請的情形？買主在哪個階段應該要做產權報告？有哪些債務是跟著房屋來的？有那些債務是法拍程序不能清除的？法拍屋的產權保險保哪些項目？有哪些房地產的風險產權保險不保？過戶之後，如果屋主還繼續滯留在房屋里面，投資人應該如何處理？是要到房東房客法院提起驅趕房客之訴，還是要到地方法院提出驅趕入侵者的訴訟？兩種法律程序的簡繁程度相差很遠，費用也相差很多。

黃啟源律師1/22免費講座，談購買法拍屋應注意的事項。黃啓源律師從事律師業超過20年，擁有房地產經紀人及房地產學校講師執照，曾專職從事法拍屋買賣3年，擁有貸款 經紀執照，從事貸款業多年，自己建築房屋、開發土地。辦公室地址：39-01 Main Street, Suite 510, Flushing, New York 11354。講座時間：2022年1月22日上午11:00，參加方式：請簡訊到718-688-9765，留下名字、電話以及參加的人數即可。