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頂峰消防系統公司華人老字號專業服務廣獲好評

紐約訊

頂峰消防系統公司常年服務於華人社區，致力維護公共安全，是大紐約少數擁有消防器材銷售執照與專業執照的頂峰消防系統公司，並能提供您正確的觀念和合法的防火器材。多年的耕耘，頂峰消防系統公司以其專業的知識和優質的服務在業界獲得了極好的口碑。該公司擅長Food Count、韓國燒烤及日式鐵板燒的防火系統安裝，歡迎業者前往參觀或致電諮詢。

位於法拉盛的頂峰消防系統公司，是一家專業承接各種大中小型住家、商業餐館防火系統安裝的消防工程公司，由華人自營，是目前大紐約地區相當具規模的消防系統專業公司，不但通過紐約市政府認證，具有各種等級的相應執照，還是少數華人消防滅火公司，能夠進行大中小型建築消防工程的公司。據公司的負責人Jeff表示，火警是對人身財產和安全最大的危害，一套完善合格質量可靠的防火排風設施是成功事業起步的第一關鍵，企業只要能以防火安全優先，萬事才會後顧無憂。公司自成立以來為紐約五大區華人僑胞公司餐館等安裝、翻修了無數的防火系統，定期為他們進行售後的清理檢修和年檢等服務，並協助業者合法通過消防局的驗收和消除消防局違例。Jeff強調，公司擁有專業知識和經驗豐富的技術人員和工程師，可根據業者的要求和施工環境的不同進行因地制宜的設計，系統從偵測火災煙霧等信號，馬上關閉瓦斯或是火源系統、阻斷外來通風、自動及時啟動灑水滅火機制。一整套系統嚴格按照標準流程完全沒有一絲馬虎之處。

頂峰消防系統公司是Amerex和Buckeve高效滅火器總代理，根據消防法規定，只要一商業或開放空間達2500平方呎，或一廚房空間在每30呎距離內，都應該備有一合法檢驗過的滅火器，不然都有可能面臨觸法甚至罰鍰的處境。

頂峰不但總代理滅火器，也提供維修，並有紐約市消防局授權執照，可定期前往作檢驗並發放檢驗證明，是華人獨家代理的公司。歡迎致電洽詢或公司大宗購買，電話：718-321-9588、718-539-8675，公司地址：134-35 33th Ave, Flushing, NY 11354。

華人 紐約市 法拉盛

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