白蘭氏®185年專心研究健康事全線產品幫您提升家人免疫力

白蘭氏®185年專心研究健康事，全線產品幫您提升家人免疫力。

因著新冠肺炎疫情 ，大家對身體健康更加關注，朋友之間也會彼此分享一些提高免疫力 的湯水和食材資訊。如果您也在努力透過食療方式提升自己和家人的免疫力，可以試試在日常飲食裏加入白蘭氏®的產品，為健康設立多一重保障。

說白蘭氏®是照顧家庭健康的專家並非過譽，多年來白蘭氏®的研發部門不斷研究和改良產品。為了讓消費者更有信心，白蘭氏®先後將產品的效益發表在超過五十多份的科研報告，並於2018年通過台灣衛生福利部的健康食品免疫調節認證，證明白蘭氏®雞精對免疫系統的幫助。

白蘭氏®按照台灣健康食品免疫認證訂定的規格對其雞精產品進行實驗，所得報告證實白蘭氏®雞精有助於促進免疫細胞的增生，以及促進吞噬細胞和自然殺手細胞的活性，所以能有效地調節免疫力。白蘭氏®成為雞精產品類第一且是獲得調節免疫認證以及人體實驗證實能抗疲勞的唯一雙認證品牌。白蘭氏®成功創立185年，家傳戶曉，信譽可靠，所有產品皆以幫助人體健康為目標，你只需到白蘭氏®網頁(www.brandsworld.us )走一趟，便可發現白蘭氏®的產品雖然各具特色和特定效益，但無論是雞精或燕窩，都有助調節免疫力，因為免疫系統是身體的守衛，是保持健康的重要關鍵。

忙碌的上班族和學生需要提神醒腦，總會想起白蘭氏®雞精，卻忽略了它能提高免疫力的效益。研究報告也發現白蘭氏®雞精能幫助舒緩壓力，當身心時常處於平和的狀態，更能保持免疫系統正常運作。白蘭氏®另有蟲草雞精，中醫認為冬蟲草幫助保肺气和調節呼吸系統，白蘭氏®蟲草雞精可配合額外的需要。

燕窩滋養呼吸系統、潤肺止咳，近代科學研究也發現燕窩有助增強免疫力和肺功能，白蘭氏®燕窩產品容易消化、味道清甜，適合作為老年人的長期保養食品。

白蘭氏®養蔘飲是另一款適合年長人士的產品。中醫理論認為，氣不足，易感外邪。白蘭氏®養蔘飲，以人蔘、麥門冬和五味子三種藥材互相輔助，發揮先補、後清、再固的效用，幫助完整吸收人蔘的益處，有

春天，大家都特別願意到戶外曬太陽、上館子、喝啤酒、見朋友。雖然現時已有一半成年人接種了至少一劑疫苗，政府亦已經放寬了社交聚會的限制，逐步重啟經濟，但新冠肺炎的威脅仍然不可忽視。戴口罩勤洗手是減少感染風險的重要守則，但也不能保證完全隔阻病毒，最有效的防守方法就是提高自身的免疫系統，設立牢不可破的自衛防線，保護自己保護他人。抗疫期間想減少外出，可透過www.brandsworld.us連結購買白蘭氏®產品，定期送到自己和父母家。

白蘭氏®185年來專心一致，以照顧您和家人的健康為目標，您可以放心信賴這位家庭健康專家。