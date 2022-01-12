我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

白蘭氏®185年專心研究健康事全線產品幫您提升家人免疫力

紐約訊
白蘭氏®185年專心研究健康事，全線產品幫您提升家人免疫力。
白蘭氏®185年專心研究健康事，全線產品幫您提升家人免疫力。

因著新冠肺炎疫情，大家對身體健康更加關注，朋友之間也會彼此分享一些提高免疫力的湯水和食材資訊。如果您也在努力透過食療方式提升自己和家人的免疫力，可以試試在日常飲食裏加入白蘭氏®的產品，為健康設立多一重保障。

說白蘭氏®是照顧家庭健康的專家並非過譽，多年來白蘭氏®的研發部門不斷研究和改良產品。為了讓消費者更有信心，白蘭氏®先後將產品的效益發表在超過五十多份的科研報告，並於2018年通過台灣衛生福利部的健康食品免疫調節認證，證明白蘭氏®雞精對免疫系統的幫助。

白蘭氏®按照台灣健康食品免疫認證訂定的規格對其雞精產品進行實驗，所得報告證實白蘭氏®雞精有助於促進免疫細胞的增生，以及促進吞噬細胞和自然殺手細胞的活性，所以能有效地調節免疫力。白蘭氏®成為雞精產品類第一且是獲得調節免疫認證以及人體實驗證實能抗疲勞的唯一雙認證品牌。白蘭氏®成功創立185年，家傳戶曉，信譽可靠，所有產品皆以幫助人體健康為目標，你只需到白蘭氏®網頁(www.brandsworld.us )走一趟，便可發現白蘭氏®的產品雖然各具特色和特定效益，但無論是雞精或燕窩，都有助調節免疫力，因為免疫系統是身體的守衛，是保持健康的重要關鍵。

忙碌的上班族和學生需要提神醒腦，總會想起白蘭氏®雞精，卻忽略了它能提高免疫力的效益。研究報告也發現白蘭氏®雞精能幫助舒緩壓力，當身心時常處於平和的狀態，更能保持免疫系統正常運作。白蘭氏®另有蟲草雞精，中醫認為冬蟲草幫助保肺气和調節呼吸系統，白蘭氏®蟲草雞精可配合額外的需要。

燕窩滋養呼吸系統、潤肺止咳，近代科學研究也發現燕窩有助增強免疫力和肺功能，白蘭氏®燕窩產品容易消化、味道清甜，適合作為老年人的長期保養食品。

白蘭氏®養蔘飲是另一款適合年長人士的產品。中醫理論認為，氣不足，易感外邪。白蘭氏®養蔘飲，以人蔘、麥門冬和五味子三種藥材互相輔助，發揮先補、後清、再固的效用，幫助完整吸收人蔘的益處，有

春天，大家都特別願意到戶外曬太陽、上館子、喝啤酒、見朋友。雖然現時已有一半成年人接種了至少一劑疫苗，政府亦已經放寬了社交聚會的限制，逐步重啟經濟，但新冠肺炎的威脅仍然不可忽視。戴口罩勤洗手是減少感染風險的重要守則，但也不能保證完全隔阻病毒，最有效的防守方法就是提高自身的免疫系統，設立牢不可破的自衛防線，保護自己保護他人。抗疫期間想減少外出，可透過www.brandsworld.us連結購買白蘭氏®產品，定期送到自己和父母家。

白蘭氏®185年來專心一致，以照顧您和家人的健康為目標，您可以放心信賴這位家庭健康專家。

免疫力 新冠肺炎 疫情

上一則

紐約布朗士大火17人皆死於煙燻 35名傷者生命垂危

延伸閱讀

不到1個月 芝加哥逾9成確診均是感染Omicron

不到1個月 芝加哥逾9成確診均是感染Omicron
傷心里程碑 全美確診突破6000萬大關

傷心里程碑 全美確診突破6000萬大關
73歲重保養 陳得福採用自家產品護膚

73歲重保養 陳得福採用自家產品護膚
專家：英多數人對Omicron有抵抗力 免疫力全球最強

專家：英多數人對Omicron有抵抗力 免疫力全球最強
靠感染Omicron獲免疫力？專家：沒科學根據

靠感染Omicron獲免疫力？專家：沒科學根據

熱門新聞

圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

2022-01-06 11:48
近期美飛中的機票飆漲，紐約旅行業者指出，2月底機票價格開始回落；圖為紐約市甘迺迪國際機場等待出行的民眾。(記者牟蘭╱攝影)

飛中機票價飆漲 旅行業者：2月底降至1000元左右

2022-01-08 14:48

超人氣

更多 >
居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警