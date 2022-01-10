佛奇戴的是什麼口罩？超高性能保命呼吸器解密!

總統首席醫療顧問佛奇戴KN95

最近總統首席醫療顧問佛奇 Dr. Anthony Fauci 佛奇多次佩戴特別顯眼的一款黃色鼻夾口罩 。佛奇在新冠爆發初期常戴布口罩出現。但自Omicron 毒株12月爆發以來，佛奇近日頻繁帶N95 及KN95出場，並多次在電視採訪中強烈推薦包括已經多次注射疫苗 的大眾，升級至醫用級N95 及KN95過濾器口罩以防新毒株。佛奇本人常戴的小黃鼻口罩又出自何方呢？

佛奇近日多次戴“哈雷” N95出場

我們調查顯示這是一款名為“哈雷”（Harley） 的超高性能N95。美國疾控中心(CDC )檢驗報告顯示這款N95有高達99.77%的過濾效率。怪不得雖然Omicron大爆發，每日百萬新病例，81歲高齡的佛奇仍然戴著這款“哈雷”小黃鼻N95過濾器在重要會議和人員密集的公共場所出入自如。

SeattlePPE佛奇甄選N95, KN95過濾器

SeattlePPE長期致力於為醫療機構提供專業防疫保護品，多次受到NBC，AP和Fox的新聞報導。在度過了一年多的醫用口罩嚴重短缺後，SeattlePPE 特別推出佛奇的“哈雷”小黃鼻N95 及其他多種通過美國疾病控制和預防中心（CDC）檢驗的最高性能N95, KN95過濾器。

SeattlePPE手術級過濾器口罩在疫情期間保護了數百萬美國醫護人員的身體健康。大家在購買的時候一定要選擇經過CDC測試的醫用口罩。選購最高防護口罩請訪美國醫療機構認證的 www.SeattlePPE.com。

疫苗效性差異大 醫療口罩防護穩定

Delta剛剛有放緩跡象而更強大Omicron（Covid variant B.1.1.529）的又開始蔓延。從疫苗出現前直到今天，N95和KN95口罩一直是前線醫生和護士最寶貴的防線。疫苗的有效性差異很大—取決於疫苗的品牌、 新冠 那種變體、接種的時間以及接受者的健康狀況—但優質的口罩新冠預防性能不會改變。口罩不需要為每個新變體發明、重新發明、製造或購買新品。好的口罩可以為每個人提供最穩定的保護，包括患有基礎疾病或慢性病的人，甚至免疫功能低的人。今天的N95、KN95對 Delta 和Omicron 變體有效—也將對 Sigma、Upsilon、Omega 和任何其他可能出現的變體有效。

總統首席醫療顧問佛奇戴KN95

口罩市場從新冠初期的全面短缺到近期的氾濫，質量參差不齊。從2020四月開始，美國疾控中心(CDC)測驗了數百種口罩。從測驗總結可以看到，有些口罩效力極差，只有10-30%過濾效率，遠低於有真正的保護效果要求的95%過濾效率。SeattlePPE特別精選數款CDC測驗過濾效率高達99%的超高性能過濾器口罩.

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