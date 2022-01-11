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世界日報新春嘉年華活動取消通知

紐約訊

「2022年世界日報新春嘉年華」原定本周末（2022年1月15日、16日）在法拉盛喜來登飯店2樓宴會廳舉行。鑒於近日紐約新冠疫情蔓延日趨嚴重，在以當日參與活動的民眾、商家、工作人員等健康為優先考量下，世界日報決定取消兩天的新春展活動；造成原參加各方的安排及行程異動，不便之處敬請原諒。

最近的一段時間，新冠疫情出現了急劇變化，這變化令大家非常擔心，世界日報不敢過於樂觀，罪魁禍首自然是Omicron的突襲。Omicron變異病毒株傳染力非常強，在歐美各國肆虐，即使全球各地已廣泛接種新冠疫苗，但也防不勝防。我們注意到社區內的傳播個案急劇增加，對此我們非常擔心。社區傳播感染的個案數字，隨時可以令社區的整體確診個案以幾何級數上升。

我們明白這個決定會讓許多對新春嘉年華感興趣的讀者和商家覺得失望，亦可能影響到大家的計劃及安排，但現時疫情急速惡化，如不取消活動，不止影響大眾安全，更有甚者可能造成疫情進一步的擴散。以往新春嘉年華會吸引很多老人家和小朋友參加，但目前舉行大型戶內活動實在不安全，希望大家諒解。

世界日報期待疫情結束後，再與大家攜手合作舉行大型活動，回饋社區。世界日報祝所有的讀者及商家們，新春快樂、萬事如意！

疫情 世界日報 Omicron

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