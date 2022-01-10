世衛組織和St. Jude兒童研究醫院共同努力大幅增加全球兒童癌症藥物的獲取

世衛組織和St. Jude兒童研究醫院共同努力，大幅增加全球兒童癌症藥物的獲取；有史以來對低收入和中等收入國家兒童癌症藥物的最大財政承諾。

世界衛生組織和St. Jude兒童研究醫院（St. Jude Children’s Research Hospital）宣布，計劃建立一個用來大幅增加全世界獲取兒童癌症 藥物的平台。首個全球兒童癌症藥物獲取平台將向低收入 和中等收入國家不間斷地提供有質量保證的兒童癌症藥物。 St. Jude將為該平台的啟動進行為期六年的2億美元投資，通過該平台將向參與試點階段的國家免費提供藥品。這是迄今為止對兒童癌症藥物全球努力的最大財政承諾。

世衛 組織總幹事譚德塞說：“近十分之九的癌症兒童生活在低收入和中等收入國家。這些國家癌症患兒的存活率不到30%，而高收入國家的存活率為80%。新平台建立在世衛組織於2018年與St. Jude醫院共同發起的全球兒童癌症倡議的成功基礎之上，將有助於糾正這種不可接受的失衡，並為成千上萬面臨孩子罹患癌症的毀滅性現實的父母帶來希望”。

●可負擔、高質量且不間斷的兒童癌症藥物

全世界每年估計有40萬名兒童患上癌症。大多數生活在低收入和中等收入國家的兒童無法持續獲得或負擔得起癌症藥物，導致每年近10萬名兒童死亡。

新平台的目標是在2022年至2027年間為大約12萬名兒童提供安全有效的癌症藥物，預計在此之後數年將擴大規模。該平台將提供端到端支持­——鞏固全球需求以塑造市場；協助各國選擇藥物；制定治療標準；以及建立信息系統，以跟踪提供有效保健的情況並推動創新。

St. Jude研究醫院院長兼首席執行官詹姆斯•唐寧（James R. Downing，醫學博士）說：“St. Jude成立的使命是推進兒童癌症和其他重大兒科疾病的研究和治療。近60年後，我們與世界衛生組織、夥伴組織和我們的全球聯盟合作者團結合作，擴大對全球兒童的承諾。通過這個平台，我們正在建設基礎設施，以確保世界各地的兒童都能獲得安全的癌症藥物”。

這一創新方法將通過解決低收入和中等收入國家的藥物供應問題，為獲得癌症保健開創新局面。藥物供應問題通常會因價格上漲、供應中斷和導致經濟困難的自付費用而變得複雜。

根據2020年發布的世衛組織非傳染性疾病國家能力調查，只有29%的低收入國家報告稱其人口通常可獲得抗癌藥物，而高收入國家為96%。通過整合全球癌症患兒的需求，新平台將減少因沒有獲得授權的交易和國家監管機構能力有限而購買偽劣藥品。

St. Jude全球兒科醫學部主席兼執行副院長、St. Jude全球事務主任卡洛斯•羅德里格斯-加林多（Carlos Rodriguez-Galindo，醫學博士）說：“除非我們解決世界上許多地方的癌症藥物短缺和質量不佳問題，否則用來治愈這些兒童的選擇非常少。醫務人員必須能夠獲得符合目前保健標準的抗癌藥物的可靠來源。我們St. Jude醫院與我們在世衛組織的共同創始夥伴以及世界各地的許多重要夥伴一起，可以幫助實現這一目標”。

世衛組織非傳染性疾病司司長本特•米克爾森博士（Dr Bente Mikkelsen）補充說:“世衛組織、St. Jude醫院和合作夥伴將不遺餘力，使兒童能夠按計劃獲得抗癌藥物。世衛組織在現場與各國政府合作提供支持和服務，以確保所有兒童都能獲得盡可能好的癌症治療”。

●有12個國家參與的試點階段

在最初兩年的試點階段，將通過政府、癌症中心和已經積極提供癌症保健的非政府組織參與的過程，向12個國家購買和分發藥物。已經在與各國政府進行討論，以確定將要參加這一試點階段的國家。到2027年底，預計將有50個國家通過該平台獲得兒童癌症藥物。

國際兒科腫瘤學學會主席凱西•普里查德-瓊斯（Kathy Pritchard-Jones）說：“我們期待與St. Jude和世衛組織合作，確保世界各地的所有兒童都能獲得高質量抗癌藥物。該平台正在實現我們2600多名全球會員的夢想”。

國際兒童癌症協會主席若昂•布拉甘薩（João Bragança）補充說:“無論孩子生活在哪裡，癌症都不應是死刑判決。通過開發這個平台，St. Jude正在幫助家庭為他們的孩子獲得救命藥物。通過共同努力，我們可以改變世界各地癌症患兒的結局”。

●持續開展合作

世界衛生組織和St. Jude兒童研究醫院於2018年首次開展合作，當時St. Jude成為首個世衛組織兒童癌症合作中心，並承諾提供1500萬美元用於設立全球兒童癌症倡議。該倡議支持50多個政府建立和維持當地癌症規劃，目標是到2030年將存活率提高到60%。該平台與全球倡議協同增效，通過這一新努力開展的活動預計將大大有助於實現倡議目標。

全球兒童癌症藥物獲取平台是St. Jude六年戰略計劃的一部分，該計劃側重於通過該機構在研究和患者保健方面的最大投資，在全球範圍內加快重大兒童疾病的進展。

●世界衛生組織

世界衛生組織（世衛組織）致力於增進所有人的福祉並以科學為準繩。該組織領導和推動開展全球努力，為世界各地每個人提供平等機會，使人人都能過上安全和健康的生活。世衛組織是聯合國系統衛生領域的牽頭機構，設有150多個實地辦事處，負責匯集各國、合作夥伴和民眾的力量，在全世界牽頭應對突發衛生事件、預防疾病、處理健康問題的根本因素以及擴大人們獲得藥品和衛生保健服務機會。世衛組織的使命是增進健康，維護世界安全，為弱勢人群服務。

就兒童癌症而言，世衛組織與100多個全球夥伴合作，通過全球兒童癌症倡議支持各國政府發展高質量的癌症中心和地區分支機構，以確保對癌症患兒進行早期準確診斷和有效治療。世衛組織還制定標準和工具，為規劃和實施早期診斷、治療和姑息治療及生存關懷干預提供指導。

欲瞭解更多信息，請訪問世衛組織的癌症網頁或在社交媒體上關注@世衛組織。

●St. Jude兒童研究醫院

位於美國田納西州孟菲斯的St. Jude兒童研究醫院是研究和治療兒童癌症和其他危及生命的兒科疾病的全球領導者。St. Jude是美國國家癌症研究所指定的唯一一家專門針對兒童的綜合癌症中心。自1962年開業以來，St. Jude醫院開發的治療方法已將美國兒童癌症存活率從20%推高至80%。 St. Jude正在擴展其使命，為世界各地的更多兒童提供幫助。 2018年，St. Jude和世界衛生組織發起了全球兒童癌症倡議，旨在到2030年將最常見兒童癌症的存活率提高到60%。 St. Jude全球聯盟是一個全球網絡，其共同願景是改善全球癌症和血液疾病患兒的保健，提高其存活率。

欲瞭解更多信息，請訪問www.stjude.org或在社交媒體上關注St. Jude @stjuderesearch。