我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

紐約足部整形中心服務社區近20年各式糖尿病患鞋款可量身定制

紐約訊
紐約足部整形中心負責人宋英洙服務業界多年，有著豐富的經驗和良好的信譽。
紐約足部整形中心負責人宋英洙服務業界多年，有著豐富的經驗和良好的信譽。

紐約足部整形中心是一家專業服務各類足部病患、特製鞋款的保健鞋和醫療器材門市。該中心為患者提供各種免費足部腳壓測試、專業諮詢，量身訂做外型新穎、美觀、輕便、完全符合人體工學的各式保健鞋。中心開業近20年，代理各式領導品牌健體鞋，款式多、存貨齊，歡迎僑胞前往參觀諮詢。另有高質量靜脈曲張襪子現貨供應，有醫師處方即可領取，也可用聯合健保OTC卡購買。

紐約足部整形中心負責人宋英洙服務業界多年，有著豐富的經驗。她表示，足部疼痛的產生多來自於各種不同的因素，例如：穿鞋習慣、走路步調、糖尿病併發症等。人體的足部皮膚下聚集了無數的毛細血管，周圍布滿末梢神經，是對循環、代謝、神經衝動訊號等的傳輸。長時間站立、走路和負重移動，會造成腳底壓力的不均勻分佈，施力位置及身體協調部位連帶影響肩頸背部及骨盆肌群，導致肩頸痠痛、下背痛等。

鑑於靜脈曲張對患者的影響，該公司目前推出高品質的靜脈曲張襪。據中心負責人介紹，靜脈曲張襪是一種具有促進靜脈血液回流心臟功能的產品，是一種預防和緩解靜脈曲張類疾病的醫用器械。它是根據力的作用來分佈的，在腳踝部建立最高支撐壓力，順著腿部向上逐漸遞減，在小腿肚減到最大壓力值的70%-90%，在大腿處減到最大壓力值的25%-45%；壓力的這種遞減變化可使下肢靜脈血回流，有效緩解或改善下肢靜脈和靜脈瓣膜所承受的壓力，達到預防和緩解靜脈曲張的功效。

紐約足部整形中心以先進的設備為患者提供各項詳盡的檢測，依據客戶需求、足型、行走習慣等，來設計、配套訂做各種不同類型的舒適鞋、糖尿病患特製鞋、鞋墊或其他鞋材料和裝置；可以調整足部的壓力分佈及平衡身體各關節的協調，盡可能滿足客戶需求。該中心所提供的舒適整形鞋可幫助足踝部關節炎、腳部變形、大腳趾內側囊腫、腳跟痛症、斧頭趾、菌狀囊腫、類風濕性關節炎、糖尿病足病變、大腳趾外翻、小趾滑液囊炎、拇指僵直、鎚趾、爪型趾、蹠痛、內生趾甲、趾間神經瘤等患者大大減輕痛楚，讓他們保持足部健康、行走愉快。扁平足患者鞋墊可特別訂製，如保險允許，患者可以獲得免費鞋和鞋墊。

紐約足部整形中心是保險公司認可的保健鞋和醫療器材店（ABC Board Certified Facility），鞋款包括旅遊鞋、涼鞋、輕便鞋，並代理各式輪椅、拐杖等。該中心接受大部分保險，自費者優惠。營業時間：週一至週五9:30am~5:30pm、週六10am~3pm；地址：144-31 41 Ave. #L6（Parsons & 41 Ave.）；電話：718-359-3348；傳真：718-359-0388。

糖尿病 保險 檢測

上一則

百老匯防疫升級 兒童須打完疫苗…華人：再嚴也不敢去

下一則

締造全新法拉盛 黃敏儀發表施政願景

延伸閱讀

未來10年缺18萬教師 紐約啟動教師重建計畫

未來10年缺18萬教師 紐約啟動教師重建計畫
冰雨低溫 紐約州長提醒小心出行

冰雨低溫 紐約州長提醒小心出行
紐約新冠住院人數 3周來首降 預告疫情或將到高峰

紐約新冠住院人數 3周來首降 預告疫情或將到高峰
30年來最慘重 紐約布朗士公寓大火 至少19死其中有9童

30年來最慘重 紐約布朗士公寓大火 至少19死其中有9童
營收續降 BB&B再關19州37店 紐約最多

營收續降 BB&B再關19州37店 紐約最多

熱門新聞

科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

2022-01-06 11:48

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑