美洲中華牙醫學會嚴守專業防疫規定僑胞可安全看牙醫、在家保健牙齒

新冠病毒以一種猝不及防的方式影響了我們的生活。和社區的其他居民一樣，牙醫診所也面臨著限制、自我隔離和許多不確定性因素。大紐約地區最大的獨立牙醫協會——美洲中華牙醫學會共130名會員，嚴守ADA(美國牙醫學會)、CDC防疫中心規定，確保每個醫護人員和病人的安全。

中華牙醫學會醫生們在患者造訪牙科診所之前，會對所有的預約客人進行電話篩查；到達牙科診所後，對客人進行體溫測試；客人在接受牙科治療之前，使用含酒精的手部消毒液；每位客人治療完畢後對診室進行全面消毒、清理器具、清理診室每個角落，以此預防間接傳染；診所還會不時對前臺和其他公共區域進行全面消毒。

許多牙齒問題都來源於不知不覺中養成的家庭習慣。如果疫情 期間您宅在家裡的時間更多了，那就一定要在家多保健牙齒，以確保急症不會發生。

首先，每天早晚刷牙非常重要，但是沒必要每餐飯後都刷牙。進食的時候，口腔的酸性會增加，以幫助身體消化系統工作。這些酸性會腐蝕牙齒的牙釉質，如果您飯後立即刷牙，腐蝕了的牙釉質將會在您刷牙的同時流失掉。如果這種情況持續下去，牙齒的牙釉質會慢慢完全流失。沒有牙釉質保護您的牙齒，就會很容易形成蛀牙，牙齒會變黃，還會變得敏感。牙釉質一旦流失，是沒有辦法補回來的，因此牙釉質的流失是不可逆的永久性損失。最好飯後30分鐘再刷牙，更可取的是每天刷兩次牙，早晚各一次。

另外，在這充滿壓力的時期，每個人對壓力的反應都不一樣。對於一部分人來說，壓力可能會導致用力咬牙和磨牙。找到管理和減輕壓力的方法似乎已經超出牙醫的職責範疇，但是如果您有用力咬牙的習慣，那是身體在發出信號，提醒您要好好照顧自己了。自我關懷很容易被忽視，但也特別重要，釋放壓力也是保護牙齒的一個方法。如果您有磨牙的問題，我們的130位牙醫們也可以幫助您防止牙齒繼續受損。

美洲中華牙醫學會從曼哈坦一間教堂華人牙醫定期的讀書會開始，25年來已發展成包含紐約、新澤西 130名華裔牙醫成員的組織。其兩年任內，除舉行九次課程、助會員獲得36個學分外，也組團訪問亞洲國家的牙醫學院。在新的年度，該學會將繼續協助牙醫系學生，加強與中港臺的學術交流，為慈善單位、學校孩童和低收入 戶等提供牙齒檢查及宣導的社區服務。該學會也希望更多人入會，藉組織力量，爭取更好的保險條件，造福僑社。學會網址：cadany.org。