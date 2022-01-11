美國首家華資電動汽車公司正式在佛州投產

美國首家華資電動汽車——銀光汽車公司生產的各類電動車款已全面上市。

全美第一家擁有華資背景的電動汽車 公司SilverLight Electric Vehicle（銀光汽車，股票代碼：RNWR）已於日前正式在佛州 投產。多款電動車型，歡迎致電查詢。

銀光汽車總部位於佛羅裡達州Tampa大坦帕地區佈雷登頓市（Bradenton）。該電動汽車公司是獲得美國聯邦NHTSA（國家公路運輸安全委員會）核發汽車生產資質的企業，主要生產兩輪、倒三輪與四輪的多款電動汽車，產品系列包括兩輪電摩、倒三輪電跑、三輪高爾夫球車、四輪UTV多功能車、4-6座高爾夫球車、低速迷你吉普等十餘款車型。

該公司負責人成大衛先生表示，電動汽車已經是全球未來發展的確定方向。隨著電池科技的日新月異，燃油車將逐漸成為歷史遺物。美國軟銀資本集團公司現正全力投入電動汽車產業，在耗費一年多的時間後終於取得了聯邦政府的相關生產資質，並迅速投入在美國佛州的組裝生產業務。有鑒於佛羅裡達州的天氣溫和、人口與經濟成長快速，特別適合公司的休閒電動車輛生產製造與市場銷售，因此最終將位於加拿大魁北克的生產線搬遷到了佛州，並以此為據點來輻射美洲市場。近日獲得聯邦商務部 的評選通過，由美國駐烏拉圭大使館推薦，前往烏拉圭共和國進行設廠之邀約考察，進一步發展拉美國家（南美洲，中美洲與加勒比海地區）的市場，預期將會獲得聯邦商務部、聯邦進出口銀行和烏拉圭共和國的獎勵與優惠政策的扶持。

銀光汽車公司同時正在啟動亞洲上游供應鏈的配套工作，將以最具競爭力的合作方式來提高產能和降低生產成本，以期達到最理想的市場競爭力。最基本的入門型兩輪電動摩托的價格僅為$990，最頂級的倒三輪電跑（ Orca Sport ）價格也僅為$14,990。

該公司的航空板塊姐妹公司——銀光飛機公司，則是一家生產自轉旋翼機Gyrocopter的航空企業。該航空企業正在落實一處位於亞洲的組裝生產基地分廠，在電動汽車與通用航空兩個發展潛力巨大的板塊疊加效應之下，該公司的未來發展能量已經受到華爾街投行界的廣泛關注，並已經開始了在今年轉到納斯達克掛牌交易的計劃方案。該公司目前正在招募美洲市場的各地經銷商，歡迎有興趣的僑胞朋友加盟洽談。銀光汽車公司的網站是：www.SilverLightEV.com，聯繫電話是：888-961-9988。